- ​Sorana Cîrstea, locul 103 WTA, a fost învinsa, miercuri, cu scorul de 3-6, 7-6 (0), 6-4, de slovena Polona Hercog, locul 89 WTA, ratând calificarea în sferturile de finala ale turneului de categorie WTA International de la Lugano, potrivit News.ro. Cîrstea a servit pentru…

- Sorana Cirstea (29 de ani/103 WTA) va juca in turul doi al turneului de la Lugano cu Polona Hercog, locul 89 WTA. Slovena Polona Hercog (28 de ani) a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului dotat cu premii totale de 250.000 de euro, dupa ce a eliminat-o azi pe Carla Suarez Navarro (27…

- Sorana Cirstea, locul 103 WTA, s-a calificat in turul II al turneului de la Lugano, Elveția, dupa ce a trecut de Mona Barthel, locul 84, scor 6-7, 6-2, 6-4, dupa un meci de doua ore și 39 de minute. Sorana Cirstea pornea cu șansa a doua și a inceput greu meciul, pierzand primul set, 6-7. Cirstea a condus…

- Ieri, Tribunalul din Lugano l-a achitat pe soferul roman de TIR, care, in urma cu aproape 3 ani a omorat o familie intreaga de germani, in Elvetia. Motivul achitarii: in momentul accidentului, barbatul a suferit o criza de apnee in somn, in timpul careia si-a pierdut cunostinta. Accidentul teribil care…

- Unirea Alba Iulia a suferit intaiul eșec al anului in jocurile de verificare, 0-1 (0-1), in duelul cu CNS Cetate Deva. In duelul divizionarelor terțe colege de serie, ce au suferit numeroase modificari de efectiv in aceasta iarna, disputat la Ciugud, unicul gol al meciului a fost inscris de Musca (31,…

- Sorana Cirstea (28 de ani) a fost eliminata in primul tur al calificarilor la Doha, de catre Shuko Aoyama (31 de ani), ocupanta locului 651 in ierarhia mondiala. Sorana a pierdut in trei seturi, scor 6-4, 0-6, 3-6.Chiar daca si-a adjudecat fara mari probleme primul set, locul 92 WTA a pierdut…

- Super Amara Bera Bera - SCM Craiova 32-21 // In Spania, oltencele au incasat 32 de goluri, cele mai multe luate vreodata, in vreun meci, in ultimele trei sezoane. SCM Craiova a pierdut la scor partida cu Super Amara Bera Bera, din etapa a doua a grupei D, in Cupa EHF, 21-32. Nimic nu prevestea deznodamantul…