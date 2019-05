Romanca aflata pe locul 93 in ierarhia mondiala a reusit o prima victorie frumoasa la competitia de la Madrid. Sorana Cirstea a invins-o pe americanca Madison Keys, a 13-a favorita la titlul Madrid Mutua Open 2019, sportiva care castigase, in urma cu mai putin de o luna, primul sau tilu de zgura, la Charleston, Carolina […] Sorana Cirstea a inceput excelent turneul de la Madrid is a post from: Ziarul National