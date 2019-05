Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Nurnberg. Romanca a castigat duelul romanesc cu optimi, cu Laura Ioana Paar, cu 6-4, 6-7 (6), 6-0. Cirstea (29 de ani, 93 WTA) a obtinut a doua sa victorie intr-o zi, in doua ore si noua minute, dupa ce in prima parte a trecut…

- Sorana Cirstea joaca excelent la Nurnberg, dar a atras atentia si cu tinuta sa spectaculoasa. Unul dintre comentatorii turneului a fost impresionat de echipamentul sportivei din Romania. Sorana Cirstea l-a...

- Sportiva Laura Ioana Paar, locul 305 WTA, a acces, sâmbata, în ultimul tur al calificarilor la turneul de la Nurnberg, cu premii de 250.000 de dolari, informeaza News.ro. Paar a învins-o în primul tur al calificarilor pe jucatoarea argentiniana Nadia Podoroska, numarul 270 mondial…

- Horia Tecau (33 ATP la dublu) si Jean-Julien Rojer (26 ATP la dublu) sunt departe de forma care le-a adus US Open 2017 sau Turneul Campionilor din 2015, insa au facut un meci mare, luni, la Madrid.

- Radu Albot a scris o noua pagina in istoria tenisului moldovenesc. El a cucerit primul titlu ATP al carierei la turneul de la Delray Beach, Statele Unite ale Americii.In marea finala, Albot a jucat cu britanicul Daniel Evans și a cedat primul set cu 3-6, dar s-a impus in al doilea cu 6-3.