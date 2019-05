Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a obtinut o victorie dificila in fata slovenei Kaja Juvan, cu 5-7, 6-4, 7-5, luni, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Cirstea (29 ani, 84 WTA) s-a impus dupa doua ore si 24 de minute, in fata unei adversare venite…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, cap de serie numarul 6, s-a retras din turneul de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, cu cateva ore inaintea meciului din primul tur cu romanca Sorana Cirstea, din cauza unei accidentari la antebrat, relateaza Reuters. Sorana Cirstea (29 ani, 84…

- Sorana Cirstea, locul 103 WTA, s-a calificat in turul II al turneului de la Lugano, Elveția, dupa ce a trecut de Mona Barthel, locul 84, scor 6-7, 6-2, 6-4, dupa un meci de doua ore și 39 de minute. Sorana Cirstea pornea cu șansa a doua și a inceput greu meciul, pierzand primul set, 6-7. Cirstea a condus…