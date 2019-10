Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu a vorbit despre posibilitatea de a deveni din nou mamica. Fosta prezentatoare de televiziune iși dorește un frațior sau o surioara pentru micuța Zenaida . Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea s-au casatorit in luna iulie a acestui an, insa pana acum nu au reușit sa plece in luna miere…

- Flavia Mihașan și-a botezat in acest weekend baiețelul. Tot acum, ea a dezvaluit și numele copilului: Carol. Micuțul, in varsta de 3 luni, a avut și niște nași pe masura. Fosta vecina de la „Neatza cu Razvan și Dani” a anunțat marele eveniment pe contul ei de Instagram. Vedeta Antenei 1 a postat pe…

- Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea s-a externat dupa ce a adus pe lume cel de-al șaselea copil al sau. Vedeta a facut anunțul intr-o postare pe contul ei de Instagram. Anca Serea a marturisit ca ar mai fi stat in spital din cauza problemelor pe care le are. "Ieri ne-am externat mai mult de…

- Flavia Mihașan implinește astazi varsta de 35 de ani, iși sarbatorește ziua de naștere la mare, alaturi de fiul ei care a venit pe lume in urma cu doua luni. Vedeta a postat pe contul sau de Instagram doua fotografii in care apare ținandu-și baiețelul in brațe, pe plaja. „Și uite așa, a trecut un alt…