Stiri pe aceeasi tema

- Garda Civila a reluat perchezitiile la locuinta din Malaga, detinuta de spaniolul arestat pentru presupusa implicare in disparitia romancei Dana Leonte. Cei doi alcatuiau un cuplu si aveau o fetita in varsta de 10 luni. Perchezitiile au inceput de dimineata, iar anchetatorii au facut verificari amanuntite…

- Dana Leonte, romanca disparuta in urma cu trei luni de acasa, din Malaga (Spania) este cel mai probabil moarta la aceasta ora. Cel putin asta spun rudele femeii, iar presa iberica inclina sa creada acelasi lucru.

- Dana Leonte, romanca disparuta in Spania a fost ucisa. Politistii au gasit un fragment de os, iar fratele tinerei a confirmat ca apartine romancei. Iubitul spaniol, cu care avea o fetita de 10 ani, a fost arestat

- Dana Leonte a disparut pe 12 iunie, in urma cu doua luni si jumatate. Plecata in Spania inca din copilarie, romanca se mutase de un an in localitatea Arenas, unde parea sa fie fericita alaturi de iubitul ei, Sergio, si de fetita lor de numai 7 luni.

- Nelu Ganeș este tatal celei de-a treia fete disparute din Caracal. Ultima data a vazut-o acum 20 de ani, in 1999. Declarațiile barbatului sunt cutremuratoare: „Nu mai am lacrimi. Mafia din Caracal nu va disparea niciodata”

- Un nou incendiu pe insula spaniola Gran Canaria a determinat autoritatile sa evacueze un sit turistic si un hotel de lux, la doar cateva zile dupa ce focul a devastat aceeasi zona, relateaza AFP. Consiliul insulei a anuntat sambata pe Twitter ca evacueaza Cruz de Tejeda, un sit muntos popular…

- Specialiști din mai multe state și organizații europene in domeniul aplicarii legii, securitații și terorismului discuta, in aceste zile la Brașov, scenarii de acțiune impotriva terorismului, luand ca studiu de caz Piața Sfatului. Brașovul este singurul oraș din Romania care este inclus intr-un astfel…

- Maria Ghiorghiu a lansat o noua premoniție cutremuratoare! Celebra clarvazatoare susține ca in aceasta vara va fi o seceta fara egal, iar in cele mai multe regiuni, campurile vor fi aride și nimic nu va rodi.