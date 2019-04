Stiri pe aceeasi tema

- Un fost militar american arestat în vara lui 2018 în Iran a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru insultarea ghidului suprem iranian si postarea de fotografii personale pe internet, a comunicat sâmbata avocatul sau, scrie Agerpres.Americanul Michael R. White,…

- Procurorul general al Statelor Unite desemnat de Donald Trump, Bill Barr, a fost confirmat joi in aceasta functie de Senat, sub controlul republicanilor, moment care marcheaza revenirea lui in guvernul SUA la peste un sfert de secol dupa ce a servit sub presedintele George H.W. Bush, relateaza AFP.…

- Nakira Griner, in varsta de 24 de ani, din New Jersey, SUA, le-a povestit polițiștilor ca, in timp ce mergea pe strada cu cei doi copii ai sai, un barbat a lovit-o și i-a rapit baiețelul de doi ani. Dar polițiștii au devenit suspicioși atunci cand femeie s-a incurcat in explicații. Autoritațile au facut…

- Donald Trump a propus mai multi membri ai cluburilor sale de golf in functii diplomatice, aceasta fiind si metoda prin care Adrian Zuckerman, avocat in domeniul imobiliar, a fost propus pentru functia de ambasador al Statelor Unite in Romania,a dezvaluit publicatia USA Today. Pentru functia…

- Casa Alba i-a informat pe actionarii Bancii Mondiale ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa il desemneze pe David Malpass, un oficial din cadrul Trezoreriei SUA, pentru postul de presedinte al Bancii Mondiale, au declarat luni, pentru Reuters, surse din apropierea acestui dosar. Malpass s-a…

- Marile tranzacții au fost vedete în 2018 pe Wall Street, dar tot mai mulți se tem ca economia a decolat ca sa aiba de unde sa cada ● Scandalul emisiilor trucate ale motoarelor Diesel stârnește acum controverse aprige privind adaptarea sau înlocuirea a peste 12 milioane de automobile…

- O comisie americana din cadrul Camerei Reprezentanților va analiza informațiile relatate de presa privind ancheta Biroului Federal de Investigatii (FBI), ce l-a vizat pe președintele american Donald Trump, a informat președintele democrat al comisiei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI, politia federala americana) a deschis in 2017 o ancheta pentru a stabili daca presedintele Donald Trump a lucrat in contul Rusiei, potrivit unor surse anonime, citate vineri de cotidianul New York Times (NYT), relateaza AFP.Investigatia FBI a fost rapid…