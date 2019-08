Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a declarat, luni, ca anchetatorii urmeaza sa curețe curtea lui Gheorghe Dinca, pentru a putea patrunde și in casa barbatului pentru a ridica mai multe probe. Avocatul spune ca in casa lui Dinca sunt „multe nemernicii”.„Dupa ce se va elibera toata curtea…

- Rasturnare e situație in cazul Caracal. Fata monstrului Gheorghe Dinca rupe tacerea și vorbește despre faptele criminalului. Aceasta face dezvaluiri incendiare din trecutul lui Dinca și ii ataca pe anchetatori. Este nemulumita de faptul ca nu a fost lasata sa vorbeasca deloc cu tatal sau.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, adolescenta care a fost rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, susține ca fostul mecanic auto și familia sa ar fi fost implicați in traficul de persoane. Mai mult de atat, el a declarat ca existau informații potrivit carora fetele erau duse in mai…

- Detalii uimitoare au iesit la suprafata despre fiica criminalului din Caracal. Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a plecat pe usa din spate de la locul de munca pe care il avea in tara. Ce s-a intamplat? Va spunem in continuare.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut duminica la Antena3 dezvaluiri tulburatoare - rapirea Alexandrei a fost filmata.„Exista filmari pe care organele in drept n-au pus mana. Sunt filmari in care se vede exact cum in spatele liceului a fost luata Alexandra, cum a vrut sa iasa…

- Un fost militar de la Deveselu a facut dezvaluiri incredibile despre locurile din apropierea casei lui Gheorghe Dinca. Un buncar anti-atomic se afla foarte aproape de Casa Groazei, anunța Antena3, care citeaza Cancan.ALERTA - Mihai Fifor anunța o operațiune de amploare a polițiștilor, in urma…

- Analistul politic Ion Cristoiu considera suspecta tacerea autoritaților in legatura cu mersul anchetei in cazul Alexandra dupa ce presupusul criminal, Gheorghe Dinca a recunoscut uciderea celor doua fete disparute din CaracalIon Cristoiu spune ca, in mod normal, organele de ancheta trebuiau…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani care a șocat o țara intreaga cu crimele comise asupra tinerelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a lucrat la spitalul din Caracal. Informația a fost confirmata chiar de Marian Mitran, directorul respectivei unitați medicale. „Da, Gheorghe Dinca a lucrat la spitalul…