Stiri pe aceeasi tema

- Sora Luizei Melencu, fata de 18 ani din comuna doljeana Diosti, pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, sustine ca un politist din Cosoveni a sunat-o duminica pentru a-i reprosa de ce familia ei a declarat ca Politia Cosoveni nu facut nimic pentru a rezolva cazul."M-a sunat Politia de la Cosoveni,…

- Sora Luizei Melencu, fata de 18 ani din comuna doljeana Diosti pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, sustine ca un politist din Cosoveni a sunat-o duminica pentru a-i reprosa de ce familia ei a declarat ca Politia Cosoveni nu facut nimic pentru a rezolva cazul. "M-a sunat Politia de la…

- Familia Luizei Melencu, despre care individul din Caracal a recunoscut ca a ucis-o, a venit din nou luni la pranz in fața casei barbatului cercetat pentru crima, viol și trafic de persoane, din Caracal. Rudele Luizei au izbucnit din nou in lacrimi, dar au fost indepartate de jandarmi pentru a evita…

- Ziarul Unirea “Era un om de treaba.” Cine a putut spune asta despre criminalul din Caracal care a șocat o țara intreaga “Era un om de treaba”. Asta au raspuns angajații Spitalului Municipal din Caracal, locul in care criminalul Gheorghe Dinca a lucrat timp de 8 ani ca geamgiu, intrebați fiind, despre…

- ULUITOR! Dupa lungi interogatorii in care asasinul a spus ca nu le cunoaște pe cele doua fete, el a marturisit tot. Criminalul din Caracal a povestit cu lux de amanunte cum le-a ucis pe Alexandra si Luiza. Avocatul principalului suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, a declarat ca Gheorghe…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Gheorghe Dinca, suspectul care duminica a recunoscut ca a comis doua crime, ar putea avea la activ mai multe omoruri. Potrivit lui Șuhan, anchetatorii trebui sa gaseasca acum cadavrele.„Mi-e teama ca acest om…

- O femeie, in varsta de 83 de ani, este in stare grava in urma accidentului rutier in care a fost implicat convoiul Ducelui si Ducesei de Cambridge, scrie BBC. Printul William si Kate calatoreau din Londra...

- In continuarea cercetarilor efectuate intr-un dosar penal privind savarșirea unei infracțiuni de furt, la data de 11 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Mediaș au efectuat o percheziție domiciliara pe raza localitații Buzd. Read More...