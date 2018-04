Stiri pe aceeasi tema

- Aimee Iacobescu s-a stins din viața. In urma cu un an și jumatate, actrița facea apel disperat la viața, intr-un video postat pe Youtube. Aimee Iacobescu s-a stins din viața la 71 de ani Aimee Iacobescu s-a luptat in ultimii ani cu cancerul, o boala cumplita și extrem de costisitoare. In urma cu un…

- Colonelul Arnaud Beltrame s-a oferit sa fie el ostatic in locul unei femei, cand un extremist de origine marocana a lansat teribilul atac armat intr-un supermarket din Trebes, dezvaluie publicatia britanica The Sun.Polițistul și partenera lui, Marielle, au spus ”da” intr-un spital din Carcassonne,…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy le-a spus magistraților ca viața lui este ”un iad”. Disperat, Sarkozy spune ca a fost acuzat fara dovezi și ca acuzațiile care i se aduc sunt o razbunare din partea unor persoane nemulțumite ca a trimis avioane franceze in Libia in

- Delia iși traiește viața ca pe un maraton! Cand nu e pe scena, e la filmari, iar cand incheie filmarile, sigur e la vreun shooting. Chiar și așa, jurata iUmor are timp și de viața personala. Dupa ce s-a scris ca vrea sa devina mamica, vedeta a spus totul despre vizita la clinica de fertilizare.

- Apel disperat pe Facebook pentru a salva viata unui copil de numai 2 ani din Borsa Parintii unui baietel de numai doi ani din Borsa fac un apel disperat pe Facebook pentru a-i salva acestuia viata. Acestia au creat o pagina pe reteaua de socializare „O sansa pentru Albert” unde expun povestea copilului…

- Fotbalistii au spatele asigurat. Atunci cand se afla pe teren, iar suporterii nu au cuvinte tocmai de lauda la adresa lor, acestia sunt aparati de cele mai importante persoane din viata lor, partenerele de viata.

- In urma cu ceva ani, Maricel Totolici era protagonistul unui eveniment nemaiintalnit in istoria emisiunii Mireasa pentru Fiul Meu. Acesta a fost descalificat din competitia dragostei. Cu toate ca a fost dat afara din show, el nu a renuntat asa de usor la Lorena. Cu toate ca a insistat, el nu a reusit…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Fanii cantaretului britanic Robbie Williams sunt ingrijorati de mai multe luni in legatura cu starea de sanatate a idolului lor, dupa ce artistul a suspendat, in septembrie, mai multe concerte din motive de "boala", relateaza online ziarul spaniol ABC. O luna mai tarziu, cantaretul anunta pe YouTube…

- Ciprian Tatarusanu, portarul echipei FC Nantes, a fost profund marcat de decesul fostului sau coechipier de la Fiorentina, Davide Astori, si a regretat totodata faptul ca responsabilii fotbalului francez nu au impus pastrarea unui minut de reculegere in memoria capitanului gruparii "viola", la meciurile…

- Presedintele Statelor Unite a gafat incredibil dupa ce, aparent in gluma, l-a laudat pe omologul sau chinez Xi Jinping si perspectivele presedintiei nelimitate ale acestuia, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie. Hlizindu-se, Trump a mers pana…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- Nici in cele mai infioratoare coșmaruri sau halucinații nu și-ar fi putut imagina Marina Krim, mama a trei copii, ca intr-o zi normala de octombrie avea sa mearga acasa și sa-și gaseasca doi dintre copii morți, in cada, intr-o baie de sange. Venise acasa, intr-un apartament de lux din New York, impreuna…

- O alimentație sanatoasa și un regim constant de exerciții fizice sunt importante pentru sanatate, dar oamenii de știința cred ca secretul tinereții fara batrânețe consta în câteva lucruri mai puțin cunoscute.

- Robbie Williams a vorbit intr-un interviu recent despre lupta sa cu problemele mintale si ca moartea bunului sau prieten George Michael l-a facut sa-si reevalueze stilul de viata. Cantaretul britanic in varsta de 44 de ani a povestit pentru The Sun ca a fost de multe ori la un pas de moarte,…

- Expozitii de fotografie legate de universul montan si alpinism, dezbateri publice, filme, prezentari de carte, concursuri sportive vor avea loc in cadrul celei de a treia editii a Alpin Film Festival, unicul festival de cultura si educatie montana din Romania, care se desfasoara in perioada 27 februarie…

- Ieri a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 186 din 28 februarie 2018 Ordinul 20 din 27 februarie pentru completarea Ordinului viceprim ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 24 2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1.083 2008 privind…

- Un ger cumplit s-a lasat peste Siberia. Temperaturi de minus 67 de grade Celsius s-au inregistrat in orasul Oymyakon. Scolile au fost inchise, iar strazile sunt aproape pustii. Autoritatile indeamna localnicii sa stea in case, mai ales ca, in urmatoarele zile, valorile termice vor fi la fel de scazute.…

- 1. Vorbește cu tine tot mai puțin Poate ca nu te pune pe ganduri faptul ca te abordeaza tot mai rar, insa fii sigura ca daca vorbiți tot mai puțin, treceți unul pe langa celalalt prin casa și nu va spuneți nimic, nu este un semn bun. De fapt, iubitul tau nu mai are nici o treaba cu tine și…

- Majoritatea medaliilor Dianei Lavic au fost de aur. Dupa cateva fragmente luminoase, din copilaria sa, cum ar fi amintirea zilei in care a ieșit pentru prima data din bazin ca un campion, urmeaza pagini negre, prafuite cu droguri!

- EXATLON ROMANIA. Mariana Nenu are la activ peste 20 de ani de atletism, iar in 2017 a terminat unul dintre cele mai dure maratoane ale lumii. EXATLON ROMANIA. Concurenta de la EXATLON ROMANIA și-a petrecut cațiva ani de viața intr-un centru de plasament, acolo unde s-a și apucat de sport.…

- „Vrem revenirea la NORMALITATE!”. Auzim tot mai des revendicarea asta! Pare strigatul de ajutor al unor semeni care si-au pierdut busola și se afla in cautarea echilibrului pierdut al societații. Ce vor pana la urma toti acesti oameni care amușineaza dupa normalitate? Prima data…

- Sasii din Transilvania aveau privilegii aparte mentionate oficial in „Statutele municipale ale sasilor“, un document din 1586. Astfel, ei aveau dreptul de a-si alege conducatorii, judecatorii si administratorii oraselor.

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, devenita recent Chera, va fi mama pentru a treia oara, potrivit Spy News.Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul…

- Tragedia care a avut loc aseara a îndoliat Constanța. Un copilaș a murit, în timp ce tatal sau se zbate între viața și moarte dupa ce au fost loviți chiar pe trecerea de pietoni de catre un șofer de 22 de ani, care nici macar nu a frânat în apropierea trecerii. Imaginile…

- Un politist si-a dat seama ca viata unui barbat e in mare pericol, asa ca a intervenit fara sa stea pe ganduri. Imaginile surprinse in tragedie au ajuns virale odata ce au fost publicate pe retelele sociale. Mai mult, acesta a observat ca un barbat parea ca se ineaca, asa ca s-a…

- ULTIMA ORA… Un tanar de 19 ani a incercat sa-și puna capat zilelor. Echipajul medical incearca sa-i salveze viața. Tanarul este din satul Chircești, comuna Miclești și a fost descoperit spanzurat, chiar de catre tatal sau. Disperat, omul a sunat la 112. La fața locului s-a deplasat o ambulanța SMURD.…

- Cantareața Corina are o casa de poveste, cu decorațiuni scumpe și aranjata in stilul caracteristic al vedetei, nonconformist și chiar excentric pe alocuri. De un an de zile, Corina, care este divorțata și are un copil , s-a mutat in casa noua. casa cantareței este una de vis, in care totul este aranjat…

- A ajuns acasa mai devreme, insa nu se aștepta ca acest lucru sa-i schimbe radical viața. Barbatul a intrat in dormitorul partenerei de viața și a aflat cel mai murdar secret al acesteia. In ultima perioada, aceasta se distanțase de el, incepuse se aranjeze mai mult și avea mereu parul coafat.Dar nu…

- Dya, tanara artista descoperita de catre Costi Ionita, facea ravagii in topurile muzicale romanesti in anii 2008 cu single-ul „Stai”, iar acum este din nou in atentia fanilor cu o miscare foarte bine primita de public. Ce mai face Dya la zece ani de la debut? Pentru cei care nu stiu, povestea ei a inceput,…

- Creatoarea de moda Romanița Iovan a transmis un mesaj care spune tot despre lucrurile de care ii este foarte dor. Romanița Iovan, care a fost casatorita cu regretatul pilot Adrian Iovan , care a murit in urma tragediei aviatice din Munții Apuseni, le-a marturisit fanilor sai de pe un site de socializare…

- Betty a lansat un apel ingrijorator pe o retea de socializare, iar atentia tuturor a fost pe afirmatia: "Haideti sa ne unim si sa ii acordam o sansa la viata". Fata cea mare a lui Florin Salam a dezvaluit ca un tanar se afla pe un pat de spital si, ca sa ramana in viata, are nevoie urgent de sange.

- Se poate spune acum ca fiecare si-a implinit visul: Laura este fericita, intr-o casnicie cu un om pe care il iubeste si va avea si un prunc, iar Smiley este bogat si celebru. Decizia despartirii de Smiley i-a venit Laurei intr-o seara, dupa cum povesteste bunica ei. „L-am cunoscut pe Smiley aici, la…

- Cea mai dureroasa amintire a artistei Feli Donose este legata de moarte bunicii ei. Femeia s-a stins din viața atunci cand vedeta avea doar 14 ani, iar in același an, parinții acesteia au divorțat. Feli și bunica ei aveau o relație foarte buna, iar artista a suferit cumplit dupa ce femeia a murit.…

- Adelina, sora Denisei Raducu, a venit in Romania si a facut noi dezvaluiri dureroase despre moartea regretatei cantarete de muzica de petrecere. Marti, 23 ianuarie, este ziua in care se implinesc 6 luni de la disparitia Denisei Raducu de pe aceasta lume. Sora regretatei artiste a pasit in casa surorii…

- Moartea Denisei Raducu a provocat foarte multa suferinta si lacrimi amare au curs pe obrajii familiei si admiratorilor. Ultimele clipe din viata artistei au fost cutremuratoare, iar sora acesteia, Adelina, le-a povestit pas cu pas.

- Meghan Markle a facut cunoștința cu toate rudele insemnate și apropiate ale Prințului Harry inainte de anunțul logodnei. Totuși, de-abia acum a cunoscut-o pe cea mai importanta femeie din viața logodnicului ei. Meghan a cunoscut-o pe Tiggy Potrivit publicației ”The Sun”, Prințul Harry și-a dorit cu…

- La 6 luni de la moartea prematura a Denisei Raducu, bunica artistei a facut marturisiri de-a dreptul cutremuratoare. Sora Denisei Raducu aproape ar fi ramas pe drumuri. Care este adevarul?! Chiar daca locuiește de ani buni in Spania, Adelina Raducu nu o duce deloc bine. Cel puțin asta spune bunica fetelor,…

- Lucky Marinescu a murit la varsta de 83 de ani. A facut furori in anii ’60-’70, cand a devenit una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Ba mai mult, a plecat in turnee in strainatate și a facut furori la Paris, unde a impresionat cu piese precum „Ploaia și noi” sau „Țarancuța”. In acea ...

- Ami și Liam Duggleby au trecut prin momente teribile, in urma cu un an, cand au descoperit ca fiica lor are mai probleme de sanatate. Micuța a pierdut lupta cu viața dupa doar trei saptamani, iar parinții ei au decis sa-i doneze organele. Astfel, ei i-au salvat viața lui Carrie, o tanara de 26 de ani,…

- Denisa Moga, o tanara din Sebeș, județul Alba, debuteaza, la nici 17 ani, cu piesa „Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant extras din viața artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat pe 22 decembrie, alaturi de Cat Music. „Cu toții trecem, la un moment dat, prin perioada aceea de tranziție,…

- Pentru binecunoscutul muzician Vasile Șeicaru, luna ianuarie este una dureroasa, luna in care s-a stins din viața, in mod tragic, cea care i-a fost soție. Vasile Șeicaru este unul dintre marii artiști ai scenei muzicale din Romania. A incantat public de toate varstele, dar dincolo de lumina reflectoarelor,…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Artistei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite...

- Anda Adam a intrat in aceeași familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, și actuala partenera de viața a acesteia, Bianca Dragușanu. Cantareața Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav și partenera lui de viața, Bianca Dragușanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- Un tanar de 30 de ani a fost aruncat prin parbriz, dupa ce mașina sa s-a izbit violent de un monument din apropiere de Parcul Expoziției, din Iași.Accidentul s-a petrecut in prima zi din an, cand...