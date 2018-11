Stiri pe aceeasi tema

- Actorul și prezentratorul meteo de la Pro TV Florin Busuioc a fost operat în cursul noptii de marti spre miercuri la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, dupa ce a suferit un infarct pe scena. Miercuri, omul de televiziune a fost transferat la Institutul de Boli Cardiovasculare…

- Raluca Iorga a postat pe contul de socializare un mesaj in care le mulțumește tuturor pentru gandurile bune și spune ca starea lui Busu este una stabila, insa pericolul nu a trecut. „Va mulțumim din suflet tuturor pentru urarile de bine și sanatate adresate fratelui meu. Starea lui e stabila deocamdata,…

- Starea actorului Florin Busuioc, operat de urgenta in cursul noptii de marti dupa ce a suferit un infarct dupa un spectacol, la Craiova, este la acest moment stabila, a anuntat sora artistului, miercuri seara, pe Facebook, ea punctand ca „lupta va fi lunga, probabil". „Va multumim din suflet tuturor…

- A aparut ultima imagine cu Florin Busuioc, inainte de spectacolul de la Craiova, unde actorul a facut infarct dupa un spectacol. Unul dintre colegii sai a publicat fotografia pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj. „Ieri, i-am facut lui Busu o poza inainte de spectacol. eu radeam,…

- Florin Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacol Central Park. Busu a inceput sa se simta rau, chiar in timp ce era pe scena. "A spus ca se simte putin rau, a facut poze. (...) Stiu initial ca a fost afara, a spus ca ii este putin rau, iar in momentul…

- Operația la care a fost supus actorul Florin Busuic la Spitalul de Urgența din Craiova a fost finalizata cu succes, in urma cu doar cateva minute, a transmis corespondentul MEDIAFAX.Potrivit purtatorului de cuvant al spitalului, Cristina Geormaneanu, actorul se afla acum in afara oricarui…

- Ca Florin Busuioc e un personaj iubit și admirat de multa lume, nu incape nicio indoiala. La scurt timp dupa ce Libertatea a publicat știrea despre starea de sanatate a actorului, mesajele de incurajare de la cititori au inceput sa curga. ”Multa sanatate și putere sa treci peste asta, Busu”, ”Doamne-ajuta,…

