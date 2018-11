Raluca Iorga, sora vedetei Pro TV Florin Busuioc, le-a mulțumit tuturor celor care au transmis un gand bun, și spune ca starea de sanatate a lui Busu este stabila, dar pericolul nu a trecut. Actorul și prezentatorul Florin Busuioc a vazut moartea cu ochii, marți seara, duipa ce s-a prabușit fara suflare spre finalul unui […] The post Sora lui Busu face un anunț ingrijorator: ”Lupta va fi lunga” appeared first on Cancan.ro .