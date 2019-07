Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat si Florin Pastrama au dezvaluit suma care s-au cheltuit pentru organizarea nunții. "Am cheltuit 93.000 de euro. Nu am facut-o pentru bani, nu ne-am scos banii deloc. Am facut-o pentru sufletul nostru, am facut-o in fata lui Dumnezeu si ca sa se simta bine el. Tatal lui, dar si…

- In acest weekend, Brigitte și Florin Pastrama și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu și cei doi sunt in culmea fericirii. Pentru ca proaspatul soț al brunetei s-a convertit la religia ei, fosta soție a lui Ilie Nastase a vrut sa-i faca și ea o bucurie lui Florin Pastrama și a facut un gest impresionant,…

- Dupa ce Lizeta Haralambie a dat de inteles duminica, in ziua nuntii lui Brigitte cu Florin Pastrama, ca vedeta ar fi deja insarcinata, acum, Diana Bianca, prietena ei cea mai buna a brunetei, a facut precizari in acest sens.

- Brigitte Pastrama se casatoreste astazi pentru a patra oara. Florin Pastrama este barbatul care i-a furat inima si care a facut-o sa creada, din nou, in dragoste, dupa experientele triste prin care a trecut.

- Un nou razboi de proporții a luat naștere in showbizul romanesc! Brigitte Sfat, proaspat devenita soția lui Florin Pastrama a lansat un atac dur la adresa Ralucai Podea. Extrem de sigura pe ea și mereu directa cu persoanele care o comenteaza de rau, fosta soție a lui Ilie Nastase nu s-a ferit deloc…

- Brigitte si-a gasit fericirea in bratele lui Florin Pastrama, cu care se si pregateste pentru marea petrecere de nunta. Insa, nu este prima oara cand vedeta imbraca rochia de mireasa. Astazi, a oferit raspunsul intrebarii de pe buzele tuturor: Ce s-a intamplat cu vechile verighete?

- Acuza ca ar fi fost escrocat cu peste un milion de euro! Viata bate filmul, pentru un fost milionar elvetian. Rolf a cunoscut o tanara romanca, fiica de profesoara, in varsta de 23 de ani, in Elvetia. Dar ceea ce credea a fi iubirea vietii sale a devenit, curand, cel mai negru cosmar. Acum, barbatul…