Stiri pe aceeasi tema

- Mai este foarte puțin pana Oana Matache va deveni mama pentru a doua oara. Ultima luna de sarcina a fost insa grea pentru artista, care a fost nevoita sa stea mai mult in pat, din cauza durerilor foarte mari. Mai mult, sora Deliei și-a concentrat atenția fetiței sale, Jessie, care este inca foarte…

- Oana Matache a trait astazi cea mai mare bucurie! Sora Deliei a mers la medic pentru o ecografie si l-a vazut pe baietelul pe care urmeaza sa il aduca pe lume in aproximativ trei saptamani.

- Sora Deliei mai are foarte puțin pana va deveni mama pentru a doua oara, iar problemele cu spatele ii dau batai de cap. Oana a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru prietenii virtuali. Oana Matache, sora Deliei, are probleme cu spatele, asa ca medicul i-a…

- Oana Matache și Razvan se relaxeaza zilele acestea pe plajele din Dubai șo profita din plin de soare și vremea frumoasa. Sora Deliei a postat pe contul de socializare o imagine in care iși etaleaza mandra burtica de gravida. Oana a anuntat ca peste aproximativ 9 saptamani isi va strange in brate al…

- Oana Matache este insarcinata pentru a doua oara, iar in aceasta primavara va aduce pe lume un baiețel. Artista are nevoie de ajutor, așa ca a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a marturisit fanilor ca a decis sa angajeze o bona pentru micuța Jessie. "Fetelor, mamelor, caut bona si…

- Oana Matache, sora Deliei, are nevoie de ajutorul mEmicilor, astfel cE a transmis un mesaj pe retelele sociale. Sora Deliei vrea sE angajeze bonE pentru micuta sa, astfel cE le-a intrebat xi pe celelalte mEmici de felul in care au procedat ele.

- Insarcinata in șase luni, sora Deliei a reușit sa-și puna admiratorii pe jar cu o postare care le-a dat palpitații de-a dreptul. Oana Matache a postat o fotografie de la ecografie, alaturi de mesajul care dezvaluie ca in pantece cresc doi bebeluși, nu unul.