Bucurie mare in familia Deliei. Oana, sora celebrei artiste, a nascut astazi pentru a doua oara un baiețel perfect sanatoas. Delia a fost alaturi de Oana la spital! Oana a adus pe lume cel de-al doilea copil. Sora Deliei Matache a fost nerabdatoare sa-și stranga copilul la piept, deși trebuia sa nasca doua zile mai tarziu. Oana a nascut astazi, 17 martie, in urma cu cateva momente, un baietel sanatos, de 3,3 kilograme. Mama Oanei si a Deliei, Gina Matache, a intrat in direct prin legatura telefonica la Antena Stars si a dezvaluit cateva detalii picante! Mama frumoasei vedete este acasa, are grija…