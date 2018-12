Stiri pe aceeasi tema

- Gina Matache așteapta cu nerabdare venirea pe lume a nepoțelului sau, pentru ca fiica ei Oana este din nou insarcinata, insa are și o teama, despre care a vorbit pentru prima oara. In decembrie anul trecut, Oana a adus-o pe lume pe Jessie. „Simt frica, cu doi mici nu ma vad bine. O sa fie și neințelegeri…

- Andra și-a innebunit fanii cu ultima fotografie, iar asta s-a intamplat pe pagina ei de Instagram. Nu este pentru prima oara cand Andra posteaza fotografii care se bucura de un succes uriaș in randul prietenilor virtuali, iar ultima fotografie postata de ea intrunește, cu siguranța, toate criteriile…

- Este insarcinata in cinci luni și pe langa problemele cu care se confrunta fiecare gravida, Oana Matache se mai confrunta cu o situație neplacuta. Sora Deliei se teme pentru viața fetiței ei, Jessica, din cauza modului in care este nevoita sa calatoreasca.

- Gabriela Cristea radiaza de fericire de cand a aflat ca urmeaza sa devina mama pentru a doua oara, iar informația a ieșit la iveala cum nu se poate mai frumos, chiar de ziua de naștere a indragitei prezentatoare TV! Gabi Cristea a implinit vineri, 26 octombrie, varsta de 44 de ani. Gabriela Cristea,…

- Valentina Pelinel este insarcinata cu gemeni. Va avea doua fetite! Valentina Pelinel este din nou insarcinata. Vedeta va aduce pe lume gemeni, la inceputul anului viitor. Mai exact, doua fetite, dupa ce, in urma cu un an, a venit pe lume baietelul ei, Milan Cristian. Ajunsa deja in al doilea trimestru…

- Oana Matache este insarcinata in patru luni, iar anul viitor isi va tine baietelul la piept. Sora Deliei este o femeie foarte puternica si hotarata, astfel ca face fata cu brio atat rolului de mamica, cat si celui de artista.