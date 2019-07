Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna, in timpul instalarii la Chisinau a guvernului sustinut de coalitia formata din blocul ACUM si socialisti, s-au facut speculatii despre o intelegere intre Rusia si SUA in privinta Republicii Moldova. Analistii sustineau ca Rusia obtine controlul asupra Chisinaului in schimbul renuntarii…

- Doua nave militare americane se afla în Marea Neagra pentru a participa la un exercitiu NATO desfasurat în largul Ucrainei, iar Administratia Vladimir Putin a avertizat ca monitorizeaza cu atentie activitatile militare si poate reactiona "rapid" la "situatii de urgenta",…

- Stimati galateni, Oamenii trebuie sa stie ca exista PRO Romania, si ca noi: Victor Ponta, Corina Cretu, Mihai Tudose nu mai suntem in PSD si avand in vedere situatia de acolo si modul in care se exprima acum liderii PSD, chiar nu mai avem ce sa cautam in acel partid. Vrem sa se stie ca pe lista noastra…

- Sperantele unui parteneriat cuprinzator si tot mai integrat nu au fost indeplinite si la ora actuala de ambele parti predomina "o dezamagire profunda", a declarat duminica Steinmeier, intr-un discurs pronuntat in cadrul conferintei de la Kulturanta. Kulturanta este resedinta de vara a presedintelui…

- "Cercetand continutul plicului, am vazut cu uimire propunerile Partidului Democrat fatis antirusesc pentru o modificare a cursului politic al Republicii Moldova, printr-o reorientare spre Rusia si reglementarea conflictului transnistrean pe baza federalizarii Republicii Moldova", a relatat Kozak.Cu…

- Strategia post-electorala a PAS si PPDA s-a dovedit a fi un joc steril, care dureaza prea mult si poate avea consecinte grave pentru Republica Moldova. De aceasta parere este jurnalistul Nicolae Negru, într-un editorial publicat de Ziarul National. În opinia sa, politicienii moldoveni…

- Generalul Eberhard Zorn, seful Statului Major General al Germaniei, vede Rusia drept "o mare amenintare" la adresa pacii in Europa, informeaza sambata agentia dpa potrivit Agerpres. "In ceea ce priveste Europa, faptele vorbesc de la sine", a declarat generalul Zorn grupului de publicatii Redaktionsnetzwerk…