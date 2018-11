Soprana Lana Kos, invitata in "La Traviata" din programul lunii noiembrie de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Opera Nationala Bucuresti prezinta miercuri, 21 noiembrie, incepand cu ora 18:30 spectacolul "La Traviata" de Giuseppe Verdi in regia si miscarea scenica a lui Paul Curran. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta. Publicul spectator o va putea urmari pe soprana Lana Kos in rolul Violetta Valery, in calitate de invitata pe scena Operei Nationale Bucuresti.



Spectacolul readuce in atentia publicului povestea emotionanta a unei curtezane care a trait in Parisul primei jumatati a secolului XIX - lea sub numele de Marie Duplessis si care a marcat existenta unor artisti precum…