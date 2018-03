Stiri pe aceeasi tema

- Minister of National Defense Mihai Fifor told on Thursday a press conference in Cluj-Napoca that Romania could become a regional hub for the defense industry and provide military capabilities for the countries in the area. "There is a parliamentary initiative for the Ministry of Defense to…

- ROMANIA MAROC CUPA DAVIS. Marius Copil, locul 84 ATP, Adrian Ungur, locul 500 ATP, Horia Tecau, locul 12 ATP la dublu, Florin Mergea, locul 79 ATP la dublu, si Dragos Dima, locul 451 ATP, formeaza echipa de Cupa davis a Romaniei. CUPA DAVIS ROMANIA - MAROC se va disputa la Sala Polivalenta…

- 15 proiecte propuse si votate de cetatenii municipiului Cluj-Napoca în primul proces de bugetare participativa din România ar urma sa fie implementate în decursul acestui an. Valoarea totala a proiectelor se ridica la suma de 2,25 milioane euro. Cele 15 proiecte câstigatoare…

- Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a invins, cu scorul de 26-25 (15-12), selectionata Rusiei, campioana olimpica en titre, duminica, intr-o partida disputata, la Cluj-Napoca, in grupa a patra a preliminariilor Campionatului European din acest an.

- Dupa ce a invins Croația și Georgia, Romania a obținut biletele la turneul final de handbal feminin din Ungaria (1-15 iulie) Naționala de tineret a Romaniei nu a discutat cu adversarele in primele doua meciuri din grupa a 2-a de calificare, de la Cluj Napoca. Jucatoarele antrenate de Gheorghe Tadici…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație sambata, 24 martie 2018, cu ocazia marșului ”Promovarea dreptului la viața”. Marșul va avea loc incepand cu ora 16.00, pe urmatorul traseu: Piata Unirii – B-dul Eroilor, pietonal – Piata Avram Iancu – Calea Dorobantilor…

- Primul concert marca Ad Libitum va avea loc pe scena Casei de Cultura a Studentilor din Cluj, in 21 aprilie de la ora 20.00. Dupa succesul inregistrat in finala X Factor si in deschiderea semifinalei Eurovision, grupul Ad Libitum va va surprinde cu un concert in care vor interpreta in maniera inedita…

- Federația Româna de Tenis a anunțat ca au fost scoase la vânzare biletele pentru meciul de tenis România - Elveția, din cadrul Fed Cup, de la Cluj-Napoca.Astfel, biletele pentru întâlnirea România - Elveția, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale…

- "Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege, nu stiu daca e nevoie de o legislatie, la o lege care sa reglementeze sau sa dea posibilitatea statului roman sa sanctioneze aceste lucruri, pentru ca acesti oameni - gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Fostul ministru al Sanatații Florian Bodog a respins "acuzațiile nefondate" care-l fac "țapul ispașitor pentru criza de imunoglobulina". Fostul șef de la Sanatate a precizat ca s-au facut "toate demersurile legale pentru rezolvarea situației".El sustine insa ca problema s-a cronicizat din…

- Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in construcția secțiunii de autostrada dintre localitațile Sebeș și Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale rețelelor trans-europene de transport.

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar…

- Anul acesta, start-up-ul UiPath, evaluat la 1,1 miliarde de dolari, planuieste sa mai deschida un centru de dezvoltare in Romania si va angaja cei mai buni ingineri de software din tara, potrivit CEO-ului Daniel Dines. „Am vazut ca business-ul functioneaza, iar in 2018 vom continua ce stim…

- Gasca Zurli poposeste la Cluj-Napoca, pe 17 martie, de la ora 19.00, la Sala Polivalenta, in turneul national al noului spectacol, „Lumea lui Multumesc”. Este cea mai noua productie marca Zurli, prin care cea mai cunoscuta trupa pentru copii din Romania isi propune sa-i invete pe copii valorile prieteniei.

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Pretul mediu solicitat in luna februarie pentru apartamentele din Romania a crescut atat pentru cele noi, cat si pentru cele vechi, spre deosebire de ianuarie, cand avansul a fost sustinut, in marile orase, doar de segmentul locuintelor noi, iar cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Capitala, potrivit…

- Un tanar farmacist de numai 28 de ani, din Alba Iulia, a lansat propria linie de produse dermato-cosmetice si concureaza de la egal la egal cu marile branduri internationale. La ora actuala, produsele preparate de Emanuel Lazar, sub denumirea Eladerm, sunt la mare cautare in aproape toate farmaciile…

- Selectionata de rugby a Romaniei invins, sambata, la Cluj Napoca, scor 25-15 (10-8), in in etapa a treia a Rugby Europe Championship. Dupa acest joc, Stejarii mai au programate confruntari cu Belgia (10 martie, Buzau) si cu Georgia (18 martie, Tbilisi).Stejarii se pot califica la Cupa Mondiala…

- Cu doar câteva zile înaintea celui mai așteptat eveniment al lunii martie, pregatirile pentru Balul Operei 2018 sunt în plina desfașurare și promit surprize excepționale. Sâmbata, 3 martie 2018, de la ora 19:00, clujenii sunt invitații Operei Naționale Române…

- Protestatarii au desfașurat la Cluj-Napoca un steag al UE de mari dimensiuni, 10 metri pe 8 metri. Steagul UE a fost adus de la Munchen, iar clujenii au intonat imnul național și pe cel al UE. La protestul de pe Bulevardul Eroilor au participat circa 200 de persoane,…

- Tânara din Miercurea Ciuc a decis sa-si faca o casuta pe roti, în urma cu aproximativ doi ani, în momentul în care a calculat câti bani va trebui sa dea înapoi pentru un credit imobiliar.

- Echipa feminina de tenis a Romaniei va infrunta formatia Elvetiei in barajul pentru Grupa Mondiala a Fed Cup, pe 21 si 22 aprilie, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Londra. Echipa feminina de tenis a Romaniei a urcat un loc si se afla pe pozitia a 10-a in clasamentul Fed Cup,…

- In premiera, Sala Mare a Operei Romane se transforma in sala de bal, iar clujenii sunt invitati la vals! Clujenii au ocazia sa ii sustina pe tinerii artisti talentati din cadrul Transylvanian Opera Academy Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca ii invita pe clujeni sa participe la Balul Operei, sambata,…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj Napoca, Carmen Jucan, a declarat luni ca politistii fac investigatii pentru depistarea lui Ioan Bene, informeaza Romania TV."Pe numele barbatului Ioan Bene ndash; n.a. a fost emis un mandat european de arestare. Politistii fac, in continuare, investigatii pentru depistarea…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Carol Zhao, locul 138 WTA, in primul meci al intalnirii Romania – Canada, care se disputa la Cluj-Napoca, in Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei. Romanca a avut putine probleme cu numarul 1 canadian. Un singur break cedat…

- Romania a invins Canada, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar echipa noastra va juca in barajul pentru accederea…

- Urmatorul meci al Romaniei este programat in 18 februarie, de la ora 13.45, la Madrid, cu Spania. Echipa Romaniei va mai intalni Rusia, la Cluj-Napoca, in 3 martie, Belgia, la Buzau, in 10 martie, si Georgia, la Tbilisi, in 18 martie. Sezonul 2017-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru…

- ROMANIA-CANADA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT la FED CUP 2018 Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, pentru a sustine echipa…

- Fostul capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase, a anuntat, miercuri, ca a obtinut o victorie importanta si ca pedeapsa dictata de ITF impotriva sa i-a fost redusa pana la 23 aprilie 2018. "Sunt bucuros sa va anunt ca am obtinut o victorie importanta, chiar daca nu…

- Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, responsabil pentru politica urbana a Uniunii Europene, se va afla in perioada 7-13 februarie, la Kuala Lumpur, Malaezia, pentru a participa la cel de-al 9-lea Forum Urban Mondial, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Acest…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Ana Bogdan, locul 86 WTA, va fi a patra jucatoarea din lotul Romaniei de Cupa Federatiei la intalnirea cu Canada, de la Cluj Napoca, in cazul in care Simona Halep va declara forfait pentru meciurile de la finalul acestei sapatmani, au declarat, luni, pentru News.ro, surse din cadrul FR Tenis.Simona…

- Promotor Start-up Nation: „Tinerii talentați pleaca in Oradea, Cluj sau dincolo” Andras Farkas, unul dintre fondatorii programului de antreprenoriat Critbiz, susține ca Start-up Nation va ajuta la rechemarea tinerilor in orașele netale. “Regiunea Nord-Vest (RNV) este un motor de dezvoltare…

- Florin Segarceanu, noul capitan nejucator al echipei de Fed Cup, a dat detalii despre starea de sanatate a Simonei Halep. Simona Halep se relaxeaza dupa Australian Open 2018. "Ma refac alaturi de noul meu prieten" FOTO "Simona Halep este in perioada de recuperare. Are probleme la glezna.…

- Mihai Tudose, audiat la CNCD, pentru afirmația ca ”toți vor flutura langa steag”, in cazul autonomiei teritoriale. Fostul premier a scris, intr-o postare pe Facebook, ca ”a fost o lecție din care a invațat ca e mai multa nevoie de rigurozitate și atenție in exprimarea publica pentru a nu genera fara…

- Business in tehnologie la Cluj: dai 6% din firma, primești 25.000 de euro Un program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanești de tehnologie iși va incepe din primavara activitatea la Cluj și la București, doua centre importante ale inovației romanești. Techcelerator este primul…

- In 2018, Cluj-Napoca e Capitala mondiala a matematicii. Inspectoratul Școlar Județean Cluj a lansat public astazi, 26.01.2018, evenimentul Olimpiada Internationala de Matematica 2018 (IMO 2018), in prezenta inaltilor reprezentanti ai co-organizatorilor evenimentului: Ministerul Educatiei Nationale si…

- "Suntem în anul jubiliar care marcheaza un secol de la Marea Unire si am dorit sa se poate inaugura în fata Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca doua statui ale doi vladici reprezentativi pentru Mitropolia Clujului, episcopul Nicolae Ivan, ctitorul Catedralei, si a mitropolitului…

- Filip Jianu s-a calificat in sferturile turneului de dublu pentru juniori de la Australian Open, alaturi de argentinianul Thiago Agustin Tirante. Perechea Jianu/Tirante a invins in turul 2 cuplul Thristan Boyer (USA)/Juan Manuel Cerundolo (Argentina), scor 6-2, 6-4. In sferturi, Jianu (16 ani) și Tirante…

- Compania British American Tobacco (BAT) Romania a anunțat, miercuri, extinderea rețelei de distribuție glo™, cel mai nou produs al companiei care incalzește, nu arde tutunul, pe piețele din șapte mari orașe: București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, informeaza...

- Primaria din Cluj-Napoca a alocat primii bani pentru viitorul metrou din oras. Deocamdata, 3 milioane de lei vor fi cheltuiti cu studiul de fezabilitate. Transportul in comun subteran ar putea deveni o realitate abia peste 10 ani.

- Deputata USR a spus acest lucru in contextul vizitei premierului japonez Shinzo Abe. [citeste si] "Premierul japonez Shinzo Abe a traversat jumatate de lume cu doua aeronave imense ca sa faca afaceri cu Romania. El a aterizat astazi la București cu o delegație de 30 de oameni de afaceri…

- Cea mai mare tranzactie intermediata pe segmentul rezindential a fost de peste 1,5 milioane de euro pentru un apartament din Capitala. Franciza de agentii imobiliare RE/MAX Romania a intermediat peste 1.500 de tranzactii in 2017, in crestere cu 50% fata de anul precedent, valoarea…

- O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, este expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind creatia unui designer libanez, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- Istoricul Nicolae Edroiu, 78 de ani, membru al Academiei Romane, a murit miercuri, 10 ianuarie, in urma unui infarct, in fața Institutului de Istorie “George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane.

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cât mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, în urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa…

- Formatiunile politice maghiare din Romania - UDMR, PPMT si PCM - au semnat, luni, la Cluj-Napoca, o declaratie comuna privind armonizarea conceptelor de autonomie, pentru a avea o pozitie comuna pe viitor la orice dezbatere a subiectului, inclusiv in relatia cu autoritatile romane, scrie News.ro.

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare…

- Fosta soție a lui Florin Piersic a avut o reacție inedita in momentul in care a aflat ca un cinematograf din Cluj a primit numele marelui actor care i-a fost partener de viața. Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania , a fost casatorit in urma cu ani cu frumoasa actrița Anna…