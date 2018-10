Soprana Dragana Radakovic si baritonul Mauro Bonfanti, invitati in Nabucco, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Deja celebra trupa tribut Brass Against, vine in premiera in Romania duminica pe 3 februarie 2019 la Hard Rock Cafe sa prezinte publicului din Romania, cunoscutele piese Rage Against The Machine dar si alte preluari cantate la tromboane, trompete si alte instrumente de alama, alaturi de o chitari, tobe,…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta miercuri, 10 octombrie, incepand cu ora 18:30, spectacolul "La Traviata", de Giuseppe Verdi, in regia si miscarea scenica a lui Paul Curran. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta. Spectacolul readuce in atentia publicului povestea emotionanta…

- Cel mai așteptat film al anului, Moromeții 2, va avea premiera naționala pe 5 noiembrie, la Sala Palatului, de la ora 20:00. Biletele au fost deja puse in vanzare pe Eventbook.ro. Filmul se va lansa oficial in cinematografele din țara pe 16 noiembrie, fiind distribuit de Transilvania Film. „Va fi un…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta duminica, 7 octombrie 2018, incepand cu ora 18:30 spectacolul "La Boheme" de Giacomo Puccini, in regia lui Ionel Pantea. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta. Spectacolul de pe scena Operei Nationale Bucuresti este construit ca o fresca de…

- Momentele finale ale zborului Malaysia Airlines au fost detaliate intr-un nou documentar si dat publicitatii pentru prima oara. Aeronava Malaysia Airlines a disparut fara urma la data de 8 martie 2014. De atunci, unele fragmente din avion au fost gasite in largul coastei Africii - dar experții nu sunt…

- Stagiunea 2018-2019 este prima dupa reconstructia si reabilitarea Teatrului National "I. L. Caragiale" din Bucuresti care isi deschide portile invitand publicul la toate cele 7 sali, cu o paleta ampla de evenimente, atat teatrale, cat si din categoria celor "Parateatrale". Premiera oficiala a spectacolului…

- Astazi, sambata, 4 august, are loc premierea unui film romanesc pentru și despre copii. Aflați in vacanța, in tabara Strajerii, copiii trec printr-o mulțime de peripeții: invața orientarea, escaladeaza munți, construiesc diguri, spun povești de groaza la focul de tabara, se indragostesc. Biletele sunt…