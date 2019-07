Stiri pe aceeasi tema

- Romanii traiesc un moment de emoție generala dupa victoria entuziasmanta a Simonei Halep de la Wimbledon. Romanca de 27 de ani, locul 7 WTA momentan, a cucerit trofeul dupa ce-a rapus-o pe Serena Williams, 37 de ani, 10 WTA. In țara, terasele au fost pline de oameni care au trait finala alaturi de conaționala…

- Turisti in bikini si cupluri care doresc sa profite de un cadru romantic pot fi vazuti in numar tot mai mare in Siberia datorita unui lac artificial si poluat, a carui culoare reaminteste de aceea a unui paradis tropical. Lacul Novosibirsk, care a devenit de curând un veritabil magnet pentru vizitatorii…

- Platformele Facebook, WhatsApp si Instagram sunt indisponibile miercuri, in mai multe zone din lume, anunta Downdetector. Mai mulți utilizatori, inclusiv din Romania, nu au putut incarca fotografii pe rețelele de socializare sau nu le-au putut trimite prin FB Messenger sau serviciul WhatsApp. In ceea…

- Ultima ediție Scena misterelor va fi una speciala. Joi, 30 mai, de la ora 20:00, la Antena 1, in emisiunea prezentata de Dan Negru alaturi de Romica Țociu, șase maști spectaculoase vor ascunde ultimele șase celebritați

- Melania Medeleanu se bucura din plin de binecuvantarea de a fi mamica. Fosta prezentatoare de televiziune a așteptat cu sufletul la gura venirea pe lume a baiețelului sau, Radu Petru, și i-a pregatiti pana la cele mai mici detalii camera. Melania Medeleanu, in varsta de 41 de ani, a nascut un baiețel…