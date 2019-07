Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in cinematografie. "Germania a pierdut unul dintre cei mai importanti producatori de film din perioada postbelica", a indicat intr-un comunicat secretarul de stat pentru Cultura, Monika Grutters. "Evreu polonez persecutat, emigrat dupa razboi in tara asasinilor familiei sale unde a produs…

- Trupa rock britanica Queen a vandut in prima jumatate a anului 2019 mai multe albume in America de Nord decat oricare alt artist, prezenta melodiilor formatiei pe coloana sonora a unor productii cinematografice si de televiziune determinand cresterea accesarilor pe platformele de streaming si a descarcarilor,…

- Animatia "Toy Story 4" s-a instalat confortabil pe prima pozitie a box-office-ului nord-american, cu incasari de 118 milioane de dolari in primul sau weekend de prezenta in cinematografe, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si preluate de…

- Actorul Bradley Cooper, care anul trecut si-a facut debutul regizoral cu remake-ul „A Star is Born”, se afla in negocieri pentru a juca in urmatorul film al lui Guillermo del Toro, cineast mexican recompensat cu doua premii Oscar, dupa ce Leonardo DiCaprio a renuntat la proiect.Variety scrie…

- Academia americana de film (AMPAS) a anuntat ca a 94-a gala a premiilor Oscar va avea loc pe 27 februarie 2022, informeaza news.ro.Acest anunt vine dupa ce Academia a decis ca ceremonia de inmanare a premiilor din 2020 sa aiba loc pe 9 februarie, iar cea din 2021, pe 28 februarie. Citește…

- Compania Magnolia Pictures a achizitionat drepturile de distributie in America de Nord aferente lungmetrajului romanesc "La Gomera" ("The Whistlers"), regizat de Corneliu Porumboiu, dupa proiectia acestei pelicule in competitia oficiala a Festivalului de Film de la Cannes, a anuntat sambata site-ul…

- Leonardo DiCaprio se afla in negocieri pentru a juca in „Nightmare Alley”, urmatorul film al lui Guillermo del Toro produs de Fox Searchlight, potrivit news.ro.Del Toro va regiza dupa un scenariu pe care il va scrie impreuna cu Kim Morgan, potrivit Variety. „Nightmare Alley” este produs…

- Lungmetrajul „Minecraft”, inspirat de jocul video omonim, care va spune povestea unei adolescente si a prietenilor ei, va fi lansat pe 4 martie 2022, potrivit Variety, scrie news.ro.Filmul va fi scris si regizat de Peter Sollett, cunoscut pentru „Nick & Norah’s Infinite Playlist”. Filmul…