Sophia Loren a implinit 85 de ani! Cele mai sexy fotografii cu diva absoluta a Italiei!

- Nava spaniola Open Arma se indrepta, miercuri, catre insula italiana Lampedusa cu 147 de migranti salvati din apele Mediteranei, dupa ce un judecator din Roma a suspendat decretul lui Matteo Salvini care interzicea navei sa intre in apele Italiei, informeaza AFP.

- Matteo Salvini, premierul Italiei, mixand imnul țarii pe plaja din stațiunea Maritima Milano (foto: www.immediato.net) Vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, „Capitanul” Matteo Salvini, s-a mutat de cateva zile in statiunea Maritima Milano, langa Ravenna, pe malul Marii Adriatice. A fost…

- Parlamentarii italieni au votat joi cresterea pana la 1 milion de euro a cuantumului amenzilor pentru organizatiile caritabile de salvare a migrantilor care patrund fara autorizatie in porturile Italiei, informeaza dpa.

- "Nu este racheta mea si sunt bucuros ca am ajutat la gasirea ei", a declarat Salvini, liderul extremei drepte italiene, intrebat cu privire la acest caz in timpul unei deplasari la Genova (nord). "Aceasta a fost una dintre numeroasele amenintari cu moartea care mi se intampla in fiecare zi si despre…

- In plin sezon turistic, Europa este maturata de fenomene extreme. In Grecia este cod rosu de canicula, in timp ce coasta Adriatica dar si nordul Italiei au fost maturate de furtuni puternice. Imaginile filmate de martori surprind momentul in care urgia loveste

- De mai bine de o luna și jumatate, din motive care țin mai mult de interesele unora din Consiliul Județean, la Troleibuzul SA este ancheta. Nu pentru a cerceta niscaiva achiziții impuse societații chiar de conducerea Consiliului (inclusiv plata lor cu celeritate). Nici pentru a vedea de ce salariați…

- Comisia Europeana a deschis luni o investigatie privind planul Spaniei de a acorda 20,7 milioane de euro fabricii Peugeot din nordul tarii, pe fondul ingrijorarilor ca astfel s-ar incalca reglementarile blocului comunitar privind ajutoarele de stat, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Peugeot investeste…

- La 41 de ani, Buffon ar urma sa semneze un contract pe un sezon cu campioana Italiei. La Juve, fostul international il va avea concurent pe postul de portar pe Wojciech Szczesny, 29 de ani, iar Buffon este dispus sa accepte si rolul de rezerva.