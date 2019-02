Sonny Flame lanseaza “Mai aproape”, a doua piesa de pe albumul “Mozaic de Ganduri”

Stiri pe aceeasi tema

- Jessie Ware ne alimenteaza nevoia de dragoste odata cu lansarea piesei „Adore You”, material scris si produs in colaborare cu Joseph Mount (Metronomy) si mixat de catre James Ford. „Adore You” ne aminteste ca Jessie Ware este unul dintre putinii artisti inzestrati cu abilitatea de a jongla cu genurile…

- “Sale el sol” si “Vin” sunt doar cateva dintre hiturile care l-au facut cunoscut pe Sonny Flame, iar astazi solistul revine cu un nou single “Da-Le”. Piesa este compusa de Marcel Prodan impreuna cu Sonny Flame si face parte dintr-o serie de single-uri pe care artistul le va lansa anul acesta. “Am lucrat…

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, a lansat in urma cu o luna piesa “Splashin”, care inevitabil a devenit piesa de rezistenta a playlist-urilor in timpul sarbatorilor. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada,…

- Imediat dupa ce si-a planificat calendarul concertelor anului 2019, trupa The Chemical Brothers lanseaza o noua piesa, „MAH”. Videoclipul noii piese este regizat de catre Marcus Lyall si pune laolalta o suita de cadre create de Adam Smith & Marcus. Materialul video isi propune sa le ofere fanilor de…

- Zuzu ne prezinta o perspectiva asupra Craciunului, odata cu lansarea unei noi piese, „Distant Christmas”, care se bucura de un videoclip simplu, dar festiv. „Distant Christmas” preceda lansarea de pe 30 noiembrie a single-ului „Can’t Be Alone”, o piesa foarte sensibila, care doreste sa puna in valoare…

- INNA lanseaza primul single “Iguana” de pe albumul “YO”, compus integral de artista și produs de David Ciente. Atitudinea energica a INNEI te va face sa te ridici și sa dansezi. “Iguana” are un sound nou, diferit, exotic, cu un mesaj pozitiv, de empowerment, așa cum a fost și piesa anterioara “RA”.…