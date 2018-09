Stiri pe aceeasi tema

- Șeful PSD Cluj, Horia Nasra, a anunțat ca, dupa CExN de vineri, urmeaza sa aiba loc discutii cu nemultumitii din partid pentru a fi construite „poduri de comunicare”.”Asa cum preconizam, presedintele PSD s-a bucurat de o larga majoritate, de peste 50 de voturi. Cu…

- Vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu, unul dintre semnatarii scrisorii anti-Dragnea, a prezentat vineri, la sedinta CEx, un sondaj de opinie intern care arata ca liderul partidului are o popularitate foarte mica in raport cu partidul, acesta fiind intrecut de numeroase personalitati politice, potrivit…

- Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu, unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea, a prezentat vineri, la ședința CEx, un sondaj de opinie intern care arata ca liderul partidului are o popularitate prabușita in raport cu cea a partidului.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a primit vineri, la ședința CExN al partidului vot majoritar de incredere la șefia formațiunii. Au fost 60 de voturi pentru ca Dragnea sa ramana, in continuare, președinte al PSD, in timp ce tabara puciștilor, cei care i-au cerut demisia, a strans doar 8 voturi. Ceea…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, vineri, inaintea CEx, ca ea crede ca se va propune excluderea sa din partid si ca se urmareste sa fie dati afara din Guvern Paul Stanescu si Tudorel Toader, pentru ca il incomodeaza pe Liviu Dragnea, titreaza News.ro. ”Am ajuns la executii publice, la…

- In contextul mai multor ședințe in Parlament, unde se fac ultimele negocieri inainte de CExN, Viorica Dancila a intrat in biroul lui Liviu Dragnea, acolo unde se mai afla și alți lideri ai PSD, potrivit Digi24. Premierul nu a ales sa mearga la ședința contestatarilor. Deși nu e o poziție…

- „Doamna Dancila e cel mai prost prim-ministru din istoria Romaniei. Nu ințelege nimic, nu e altceva decat un executant al comenzilor primite de la Liviu Dragnea. Contraperfromanțele acestul guvern sunt evidente pentru toata lumea și fiecare roman le simte”, a spus Ludovic Orban. Șeful PNL a precizat…

- PSD și legislația penala. Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu susține ca modificarile facute de comisia speciala și adoptate de Senat nu il vizeaza pe Liviu Dragnea. Nici in cazul abuzului in serviciu, nici in cazul redefinirii grupului infracțional organizat. ”Daca ne raportam tot timpul la persoane…