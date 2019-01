Sondajele furnizate de Paul Manafort erau destinate unor oligarhi ucraineni (CNN)

Stiri pe aceeasi tema

- Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a furnizat date ale sondajelor unui rus suspectat ca ar avea legatura cu serviciile de informatii de la Moscova inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din 2016, potrivit unor documente judiciare, citate de portalul elvetian 24heures.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu se va intalni cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pana cand Moscova nu ii va elibera pe militarii ucraineni capturati in Crimeea, a declarat joi John Bolton, consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala.

- Toti cei 24 de marinari de pe cele trei nave ucrainene sechestrate de garzile de coasta ruse la 25 noiembrie au fost pusi sub acuzare pentru trecerea ilegala a frontierei ruse, riscand pana la sase ani de inchisoare fiecare, a declarat luni pentru agentia de presa RIA Novosti avocatul acestora, Nikolai…

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…

- Guvernul american monitorizeaza posibile ingerinte straine in alegerile legislative de marti si este pregatit sa sanctioneze orice companie sau individ implicat intr-o astfel de activitate, a declarat miercuri un oficial de rang inalt, relateaza Reuters. 'Ramanem preocupati in ceea ce priveste ingerintele…

- Kremlinul a comunicat marti ca acordul nuclear din care Washingtonul vrea sa se retraga are puncte slabe, dar nu este de acord cu abordarea periculoasa a SUA de se retrage fara a propune o alternativa, scrie Reuters, informeaza News.ro.Rusia a precizat luni ca va fi nevoita sa raspunda pe…