Stiri pe aceeasi tema

- „Discuția despre Parchetul European este una un pic nuanțata. A pornit in urma cu șase ani cand s-a pus problema adoptarii unui regulament care sa instituie procurorul european ca o instituție a UE valabila in toate statele. (...) S-a ajuns la formula ca, pe baza de procedura de cooperare consolidata,…

- Luni, 22 aprilie, in studioul DCNews, Victor Ponta a vorbit și despre pensiile speciale. „Sunt doua categorii. Una politica, cei din Parlament. Aici, sincer, nu cred ca PSD se va atinge de ele. Ceilalți au propus chestia asta. Și a doua: magistrații. Am colegi care au terminat facultatea cu mine,…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind celui nou sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea este facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe baza de interviuri fața in fața la domiciliul acestora. Potrivit…

- PNL ar obtine 25,2% din voturile romanilor daca duminica ar avea loc alegeri europarlamentare. Pe locul 2, PSD este cotat cu 21,5% din voturi. Alianta USR-PLUS ar strange 17,7% din voturi, iar ALDE ar obtine 12,7%. Top 5 este completat de Pro Romania a lui Victor Ponta cu 11,2% din…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, ca ii ureaza succes fostul deputat PSD Sebastian Ghița la alegerile europarlamentare, unde va candida in fruntea listei PRU. Ponta considera ca nu se bate pe același electorat cu Ghița, dar ca mutarea lui Ghița il va afecta pe liderul PSD Liviu Dragnea.Intrebat,…

- Alegeri europarlamentare 2019. SONDAJ Tulcea rezultat La nivelul județului Tulcea, la alegerile europarlamentare, PSD este primul partid in intenție de vot. Ar lua 46, 1% din totalul voturilor. Este urmat de ALDE, cu 17,6% din voturi. Pe locul al treilea in intenție de vot se poziționeaza alianța…

- Victor Ponta a confirmat, la emisiunea Romania 9, ca va deschide lispa partidului la alegerile europarlamentare, iar fostul secretar general al PSD Marian Neacsu va coordona campania Pro Romania pentru alegeri.

- Alegeri europarlamentare 2019. SONDAJ CONSTANȚA rezultat Rezultatul votului din Constanța arata ca PSD ar obține 44,59%, ALDE 19,33%, alianța USR - Plus 2020 10,05%. Sunt primele trei partide in ordinea voturilor, urmate de: PNL - 8.38% Alt partid - 7,09% Pro Romania- 6,96%. …