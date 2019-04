Stiri pe aceeasi tema

- Actorul de comedie Vladimir Zelenski, care le promite ucrainenilor o ”noua viata fara coruptie” și actualul președinte de la Kiev, Petro Poroșenko, se pozitioneaza pe primele locuri dupa primul tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina, despre care analiștii spun ca s-au transformat intr-un razboi…

- Administratia Prezidentiala Rusa a criticat luni „partidul razboiului“ din Ucraina, dand de inteles astfel ca il prefera victorios in turul doi al scrutinului prezidential din tara vecina pe comediantul Volodimir Zelenski in fata actualului sef de stat Petro Porosenko.

- Un actor de comedie, Volodimir Zelenski, si actualul presedinte ucrainean, Petro Poroșenko, se vor infrunta in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina, peste doua saptamani.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko, candidat pentru un al doilea mandat, i-a indemnat duminica pe votantii contracandidatului sau Volodimir Zelenski sa il sprijine in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din 21 aprilie, in care se va confrunta cu actorul ucrainean iesit invingator in primul…

- Actorul de comedie Vladimir Zelenski, un novice în politica, s-a clasat pe primul loc, duminica, în primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina și îl va înfrunta în al doilea tur de scrutin, pe 21 aprilie, pe actualul șef al statului Petro Poroșenko, potrivit unui…

- Potrivit sondajelor la ieșire de la urne, Vladimir Zelenski și actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, au trecut la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Zelenski - 30.4 Poroșenko - 17.8 Timoșenko - 14.2 Boiko - 9.8 Gritsenko - 7.1 Smeshko -…

- Klaus Iohannis este pe primul loc in preferintele de vot ale romanilor, potrivit ultimulului sondaj de opinie realizat de CURS. 74% din respondenti au o optiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidentiale ar fi duminica viitoare, cu 8% mai mult fata de luna ianuarie, scrie digi24.ro. Presedintele…

- Presedintele în exercitiu al Ucrainei, Petro Porosenko, nu are sanse sa câștige alegerile prezidentiale daca în turul al doilea îl va avea contracandidat pe comediantul Vladimir Zelenski - titreaza, marti, agentia de presa UNIAN, citând un sondaj de opinie realizat de Institutul…