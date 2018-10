Sondaj: Verzii din Germania se bucură de cea mai mare popularitate din ultimii şapte ani Partidul Verzilor din Germania s-a clasat pe locul doi intr-un sondaj de opinie la nivel national, inregistrand cel mai bun scor al lor de dupa accidentul nuclear de la Fukushima, in urma cu sapte ani, informeaza luni dpa. In cazul in care duminica viitoare ar avea loc alegeri generale, 18 la suta dintre alegatorii germani ar vota pentru Verzi, mai mult cu un procent de la ultimul sondaj de opinie, potrivit unui nou sondaj realizat de Forsa pentru posturile RTL si n-tv si dat publicitatii luni. Verzii, care se pozitioneaza in opozitie fata de guvern in parlamentul german, au reusit sa-i impinga… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

