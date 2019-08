120 de ani de inchisoare in Dosarul Retrocedarilor din Constanta. Cine cere rejudecarea procesului

Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit un nou termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, contesta pedeapsa primita in Dosarul Retrocedarilor… [citeste mai departe]