- Președintele Klaus Iohannis a trimis doua scrisori premierului Viorica Dancila in care argumenteaza refuzul pentru numirile pe care premierului le-a inaintat Palatului Cotroceni, in vederea ocuparii funcțiilor...

- „Ieri, am semnat decretele de revocare și s-a vazut, inca o data, ca decretele mele se publica in aceeași zi. Nu am formulat inca un raspuns de refuz, pentru ca asta va fi, voi refuza propunerile inaintate de prim-ministru”, a declarat Klaus Iohannis.

- "Cred ca presedintele are ceva de invatat. Daca este deja acolo (la sedinta de Guvern - n.r.), sper sa aiba si carnetel, sa aiba si un pix, sa ia notite. Ultima decizie a Curtii Constitutionale pe conflictul de ieri ne-a dat dreptate, s-a demonstrat ca presedintele, in loc sa fie un presedinte al…

- In coaliția de guvernare circula mai multe posibile scenarii despre noii miniștri de la Dezvoltare și Transporturi.Criza remanierii pe scurt: Dupa ce premierul Viorica Dancila i-a propus șefului statului numirea ca miniștri a lui Ilan Laufer (Dezvoltare) și Lia Olguța Vasilescu (Transporturi),…

- Curtea Constitutionala a Romaniei i-a dat dreptate premierului Viorica Dancila, constatand existenta unui conflict juridic de natura constitutionala in cazul refuzului lui Klaus Iohannis de a accepta revocarile lui Paul Stanescu si Lucian Sova. Presedintele poate, insa, sa continue jocul.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, isi va inainta joi demisia premierului Viorica Dancila. Comitetul Executiv al PSD a decis luni inlocuirea lui Sova de la Transporturi cu Lia Olguta Vasilescu, insa presedintele Klaus Iohannis a ...

- Viorica Dancila a afirmat, marți seara, ca respinge propunerea Finlandei de a prelua în locul României presedintia Consiliului UE și îl acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca, prin declarațiile sale, a creat aceasta situație delicata