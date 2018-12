Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Nationala, municipalitatea a prezentat noile autobuze ale orasului Isuzu Citiport Euro 6. Primele 20 din cele 104 autobuze au ajuns pe litoral, iar pana la sfarsitul anului vor mai fi livrate alte 20. Va reamintim ca, in sedinta de Consiliu Local Municipal din luna octombrie, a fost aprobata…

- ZIUA de Constanta a derulat, saptamana trecuta, un sondaj de opinie cu intrebarea "Sunteti de acord cu semaforizarea pe baza de buton la trecerile de pietoni din Constanta "75 din cei 454 de participanti la sondaj isi doresc ca in Constanta sa existe semaforizare de baza de buton la trecerile de pietoni,…

- De la jumatatea acestei luni, in Constanta s a reluat activitatea de ridicare a masinilor parcate neregulamentar. Pentru recuperarea autoturismului, proprietarul trebuie sa suporte cheltuielile de ridicare, in valoare de 450 de lei, transportul, in suma de 120 de lei, si depozitarea, care costa 60 de…

- Meteorologii anunta ca ar putea veni zapezi mari spre sfarsitul lunii noiembrie, dupa ce la inceputul acestei luni am avut temperaturi ridicate si vreme frumoasa. Si nu vorbim despre o iarna usoara, ci una cu strat de zapada de pana la 30 de centimetri, cauzat de un ciclon care ar putea lovi tara noastra…

- Aflata pe locul doi in clasamentul Ligii Nationale de handbal masculin, cu 21 de puncte dupa noua meciuri, HC Dobrogea Sud Constanta mai este angrenata pe doua fronturi competitionale, Cupa Romaniei si intrecerea continentala Cupa EHF, in care, in aceasta luna, va disputa dubla mansa din turul trei…

- PSD a reusit sa creasca patru procente de la o luna la alta, arata un sondaj realizat de IMAS la comanda USR si obtinut de Adevarul. Partidul condus de Dragnea are aproape 32%. PNL, principalul partid de Opozitie, a scazut putin, in timp ce USR are o crestere spectaculoasa - aproape 5 procente, depasind…

- PSD a reusit sa creasca patru procente de la o luna la alta, arata un sondaj realizat de IMAS la comanda USR si obtinut de Adevarul. Partidul condus de Dragnea are aproape 32%. PNL, principalul partid de Opozitie, a scazut putin, in timp ce USR are o crestere spectaculoasa - aproape 5 procente, depasind…

- Primaria Municipiului Constanta a semnat contractul privind actualizarea documentatiei ce va sta la baza restaurarii si consolidarii cladirii simbol a orasului Constanta. Cea care se va ocupa de acest contract este o firma din Iasi, Impex Romcatel Cercetare Proiectare SA. In urma finalizarii procedurii…