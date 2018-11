Stiri pe aceeasi tema

- Patru partide ar intra in Legislativ, in baza votului pe liste, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Datele unui sondaj publicat astazi de Asociația Sociologilor și Demografilor arata ca este vorba despre PSRM, PDM, PAS și PPDA. Studiu confirma tendințele conturate in ultimul timp…

- Ratingul celor mai importante figuri politice din Moldova cunoaste fluctuatii favorabile in cazul politicienilor PDM, variatii in usoara scadere in cazul presedintelui tarii, respectiv scaderi dramatice pentru liderii binomului PAS-PPDA.

- CHIȘINAU, 1 nov – Sputnik. Alegerile parlamentare anticipate nu ar fi o varianta proasta pentru PSRM, a declarat joi în cadrul conferinței de presa la AIP „Rossia segodnia” președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. © Sputnik / Владимир ВяткинMihai Ghimpu, Maia Sandu și…

- Liderul Mișcarii Populare „Antimafie", Sergiu Mocanu, considera ca Vlad Plahotniuc are șanse mari ca, dupa urmatoarele alegeri parlamentare, sa aiba in Parlament cel puțin 50 de deputați și, din acel moment, acesta va capata singurul instrument care-i lipsește la ora actuala – legitimitatea. Pentru…

- Intreaga redacție de știri a postului de televiziune 10TV din Republica Moldova a fost concediata joi, 27 septembrie, din cauza unei știri, care nu a mai coincis „politicii editoriale“, in care era criticat dur regimul Vlad Plahotniuc - Igor Dodon, informeaza site-ul cotidianul.md.Anunțul…

- Patru partide din Republica Moldova ar intra in parlament daca duminica ar avea loc alegeri legislative, informeaza marti Europa Libera, citand un sondaj realizat la inceputul lunii septembrie de catre Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova. Astfel, in viitorul legislativ…

- Liderul Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, i-a felicitat pe jurnalistii de la RISE Moldova pentru investigatia care au facut-o despre vilele de lux ale oponentului sau politic principal, Vlad Plahotniuc. In acest context, Nastase invita presa libera sa investigheze si la Dubai, unde, potrivit…