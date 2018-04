Stiri pe aceeasi tema

- 71% dintre directorii consultati de compania KPMG considera tehnologia invechita ca fiind o piedica in calea dezvoltarii, iar 9 din 10 directori financiari estimeaza o crestere a costurilor cu tehnologia, arata sondajul realizat de firma de audit si consultanta KMPG in Romania, intitulat „Tendinte…

- Presedintele nerecunoscut al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselskii, sustine ca Transnistria deja a obtinut independenta si ca i-ar fi ramas doar sa primeasca recunoasterea internationala, statut pentru care Tiraspolul afirma ca va lucra pentru a-l atinge.

- "Exemple de Fintech care dezintermediaza sunt peer-to-peer lending si blockchain. Blockchain elimina contrapartida centrala, bursa de valori, brokeri, custozi si asa mai departe. (...) Blockchain, acceasi informatie este in mai multe locuri stocata si are aplicatii potentiale foarte multe, gen servicii…

- Pretutindeni, tehnologii precum cloud-ul și Inteligența artificiala (AI) ajuta companiile de orice dimensiune sa se dezvolte și sa inoveze mai mult ca niciodata. Cu toate ca inceperea și dezvoltarea unei afaceri poate fi o experiența extrem de satisfacatoare și profitabila, ea necesita perseverența,…

- Caldura de la sfarsitul lunii februarie a facut ca plantatii intregi de peri si caisi sa inmugureasca. Pomii au fost pacaliti, spun agricultorii, iar mugurii au inceput sa infloreasca. Romania a fost lovita de un val de aer rece, polar, dar si de "freezing rain" in saptamana trecuta, iar dezastrul se…

- Oficialul ungar a precizat ca a abordat acest subiect si cu ministrul român al Transporturilor, Lucian Sova. "Vreau sa vorbesc si despre un proiect foarte serios de dezvoltare economica. Avem posibilitatea sa facem o cale ferata cu de mare viteza între Cluj-Napoca si Budapesta.…

- MOBOTIX este pionier și lider mondial pe piața sistemelor video de supraveghere de inalta rezoluție. In martie 2016, Konica Minolta a achiziționat 65% din acțiunile companiei germane MOBOTIX. Konica Minolta iși propune sa furnizeze soluții de securitate pentru rețele de noua generație, utilizand…

- Guvernul a aprobat, astazi, atestarea unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes national sau local si modificarea anexei nr.5 la Hotararea Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice. Pe lista statiunilor turistice…

- Romania trebuie sa se schim­be pentru a avea crestere econo­mica, in conditiile in care viteza cu care tehnologia adu­ce schimbari in lume este fara precedent, a spus Olga Grygier-Siddons, CEO al PwC pentru regiunea Europei Centrale si de Est la conferinta PwC CEO Survey 2018. ”Romania…

- „Despre CFR Marfa, trebuie sa o spun aici, ca apreciez ca in piata, mai ales in piata de transport de marfuri din Romania pe calea ferata, trebuie sa existe o concurenta loiala, o concurenta deschisa, ca o companie chiar daca este cu capital integral de stat trebuie sa se adapteze conditiilor de…

- Tehnologia incepe sa fie adoptata treptat de toti mai multi romani, iar pentru a accelera ritmul de crestere este nevoie ca institutiile importante din Romania sa inteleaga acest lucru si este nevoie de imbunatatirea intregii infrastructuri digitale, a declarat seful eMAG intr-o conferinta PwC.

- Institutul Cultural Roman de la Viena prezinta in perioada 20 martie – 27 aprilie expozitia „MATERIE“ semnata de Robert Koteles. Vernisajul are loc marti, 20 martie, de la ora 18.30, la sediul ICR Viena (Argentinierstrasse 39, 1040), in prezenta artistului Robert Koteles si a curatorului Ana-Maria Altmann.…

- Aproape jumatate dintre directorii generali din Romania sunt increzatori in mersul economiei globale, 38% dintre ei sunt foarte increzatori in perspectivele de dezvoltare ale companiilor lor, insa infrastructura deficitara este mentionata ca principala amenintare la dezvoltarea afacerilor.

- Nicolae Banicioiu a reacționat dupa Congresul PSD, unde a candidat pentru funcția de președinte executiv, pentru ca ulterior sa se retraga din cursa. ”Dragi prieteni Va scriu acest gand avind in minte multele intrebari pe care le am primit in decursul ultimelor zile . Eu…

- Congresul PSD a inceput! Tensiunea este maxima, lupta pentru principalele functii de conducere la fel. Reporterul Evenimentului zilei, Mihnea Petru Parvu a surprins atmosfera din afara Salii Palatului, in fata careia s-au adunat simpatizantii social-democratilor.

- Dezbatere pe tema egalitatii de gen in media si tehnologia informatieiei Foto: Arhiva. Parlamentul European organizeaza astazi, la Centrul Cultural ARCUB din Bucuresti, o dezbatere pe tema egalitatii de gen în media si tehnologia informatiei. Se vor analiza prevederile legislative specifice,…

- O treime dintre femeile singure asociaza primavara cu iubirea, considerand ca este momentul perfect pentru a-si gasi sufletul pereche. In luna martie, cele mai multe femei singure isi doreasca sa primeasca flori (35%) si martisoare (27%). Chiar daca au primit un cadou de 1 martie, asteapta sa fie rasfatate…

- PSD pierde masiv din electorat, ajungand, in februarie, la 28,6% si cazand, astfel, pe locul al doilea in preferintele romanilor, cu aproape un procent in spatele PNL, care ajunge la 29,4%. Si USR se gaseste pe un tren ascendent, cu 11,2%, depasind ALDE (10,6%) si PMP (4,6%). Cota electorala a PSD…

- Best Print Services SA este unul dintre cei mai important furnizor de tipar plan (offset) din Romania și unul din cele mai importante nume ale acestei industrii in plan regional, Central-Est European. Best Print Services S.A. este un furnizor de servicii integrate de tipar, „door-to-door”, avand in…

- IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care…

- Vicepresedintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), Dorin Corches, a declarat vineri, la Oradea, ca operatorii de transport feroviar vor putea depune cereri de finantare la AFM in luna aprilie, statul platind pentru acestia 60% din factura de transport pe calea ferata a tirurilor, prin programul…

- Politistii locali din Targoviste i-au salvat de la moarte sigura pe oamenii strazii pe care i-au strans si dus in adaposturile Primariei. Noaptea trecuta, temperaturile resimtite de corpul uman a fost de -20 de grade, iar in nopatea de miercuri spre joi acestea vor fi si mai scazute. Meteorologii au…

- eMAG reduceri la aparate de incalzire: Cum temperaturile de afara scad vertiginos, iarna apropiindu-se de apogeu in Romania, va recomandam cele mai bune afaceri pe care le puteți face la centrale termice, calorifere și aeroterme pe emag.ro. Pentru a consulta lista eMAG reduceri la aparate…

- Consiliul Judetean Brasov este in curs de atribuire a licitatiei pentru reluarea lucrarilor la Aeroportul International Brasov-Ghimbav, iar o prima etapa de lucrari va presupune cinci obiective noi, iar lucrarile vor incepe la sfarsitul lunii aprilie si vor dura patru luni. Primul este calea de rulare…

- Asa cum STIRIPESURSE.RO scria ieri, in PSD au existat discutii despre o eventuala trecere de la Partidul Socialistilor Europeni (PES) la Alianta Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ACRE). Aceasta varianta a iesit momentan din calcule, insa un document prin care se asuma o doctrina mai conservatoare…

- Care este sloganul campaniei lui Ionuț Lupescu la șefia FRF. Conferința de lansare a candidaturii lui Ionuț Lupescu la șefia FRF are loc luni. Hagi, Chivu și Mircea Lucescu, invitați de marca. Luni, 26 februarie 2018, incepand cu ora 13:00, are loc evenimentul de lansare a candidaturii lui Ionuț Lupescu…

- Trafic feroviar suspendat in Romania, pe ruta Bucuresti-Brasov, dupa ce o pasarela de cateva tone s-a prabusit peste calea ferata in zona orasului Ploiești. Din fericire, nimeni nu a fost ranit: niciun tren nu trecea prin zona in momentul producerii accidentului.

- Fenomenul automatizarii vanzarilor online și creșterea volumului investițiilor in media digitala au dus la creșterea importanței datelor despre consumatorii de media digitala și reluarea discuțiilor legate de modul de utilizare al acestora. Tehnologia preia treptat locul cercetarii clasice in domeniul…

- O eleva a Colegiului Național 'Vlaicu Voda' din Curtea de Argeș i-a transmis un mesaj dureros președintelui Klaus Iohannis. Deaconeasa Bianca-Ștefania susține ca dupa ce va termina liceul va pleca din România pentru ca, în opinia sa, șansele de supraviețuire în aceasta țara sunt aproape…

- Scrisoarea integrala a elevei Deaconeasa Bianca-Ștefania: ”Buna ziua,domnule președinte! Astazi m-am hotarat sa va scriu,sa va scriu fara a va leza sau a va adresa injurii fara de noima. Ma numesc Deaconeasa Bianca-Ștefania și sunt eleva la Colegiul Național "Vlaicu Voda" din Curtea de Argeș.…

- O eleva a Colegiului National Vlaicu Voda din Curtea de Arges i-a transmis un mesaj dureros presedintelui Klaus Iohannis. O eleva din Curtea de Argeș a transmis un mesaj pentru președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care recent a vorbit despre suspendare . Diaconeasa Bianca-Ștefania afirma, printre…

- Orange, Samsung Electronics și Cisco anunța un parteneriat ce presupune testarea tehnologiei 5G. Aceasta va incepe in a doua jumatate a anului 2018, in mai multe zone urbane din Romania. Astfel, Orange devine primul operator care efectueaza un test privind accesul clienților la rețeaua wireless 5G multi-vendor…

- Orange, Samsung Electronics si Cisco au anuntat miercuri un parteneriat ce presupune testarea tehnologiei 5G, incepand din a doua jumatate a anului 2018, in mai multe zone urbane din Romania. Timp de o luna, cele trei companii vor demonstra modul in care tehnologia 5G vine in completarea retelelor de…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Valentin Bosioc, bocșeanul campion Musclemania și antrenorul personal al celebritaților, a devenit oficial cel mai urmarit sportiv roman de pe Facebook. Invitat recent in studiourile Televiziunii Romane, in cadrul emisiunii 1Matinal, Valentin Bosioc a dezvaluit puțin din secretele sale. Sportivul…

- O analiza efectuata de Centrul Antidrog scoate la iveala rezultate ingrijoratoare. Respectivul sondaj la care au raspuns aproape 750 de elevi botoșaneni a fost efectuat in 2016 insa a fost facut public recent deoarece interpretarea datelor a reprezentatant un proces de durata. Bilanțul este un ingrijorator…

- Televiziunea iși menține supremația in privința surselor de informare la care apeleaza romanii. Peste 80% dintre romani prefera televizorul in dauna altor medii, arata un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea…

- Programul "Alege oaia!" a deschis calea producatorului roman catre piata din Romania, a declarat, marti, la Iasi, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu. Potrivit acestuia, programul sustinut de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va incuraja atat…

- Tehnologia performanta, firele importate din Italia și Franța, design-ul semnat Andreea Tincu sunt aspectele esențiale ale tricotajelor high-quality de la SENSE - unul dintre puținele branduri romanești care iși produce colecția de tricotaje in Romania. In aceasta perioada, meriți sa te bucuri și de…

- In data de 17 ianuarie 2018, USH Pro Business și Asociația Bucureștiul Creativ au organizat evenimentul ”Creative Bucharest Cluster”, intalnire ce a vizat constituirea clusterului “Creative Bucharest Cluster”. La eveniment au participat reprezentanți ai sectoarelor creative și culturale, atat din mediul…

- Selectivv Mobile House este o companie specializata în planificarea și implementarea campaniilor publicitare pe platformele mobile, precum și în cercetarile care privesc utilizatorii de smartphone-uri și tablete. Lunar, compania deruleaza sute de campanii de advertising pe dispozitive…

- Intr-o lume in care majoritatea celebritatilor alege sa-si traiasca altfel viata, castigatorul a patru Premii Emmy Jonathan Jackson, actorul, cantaretul, compozitorul si scriitorul, cunoscut mai ales gratie interpretarii lui Lucky Spencer din serialul “General Hospital”, a ales o alta cale: cea a credinței…

- Tehnologia LED a batut toate celelalte surse de iluminat, in 2017. Cat cistigati la factura daca schimbati becurile din casa Schimbarea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici…

- Mare grija cat va imprumutati, mai ales ca nu mai este foarte complicat. Mai multe banci din Romania urmeaza sa lanseze, ori au deja, credite online. Practic, după câteva click-uri, banii vă intră direct în cont. În plus, tot pe telefon sau de la calculator, puteţi…

- Tehnologia 5G va genera schimbari majore în economie si va sustine proiecte noi de realitate virtuala, super-conectivitate, autovehicule autonome etc. Pâna în 2035, 5G va genera venituri noi de peste 12.3 trilioane dolari la nivel global, iar piata locala nu face exceptie.…

- Scena tehnologiei financiare (fintech) din Romania este inca in faza incipienta, dar are premise bune de dezvoltare, in principal datorita generatiei tinere care este familiarizata si deschisa spre fintech, fiind doar o chestiune de timp inainte ca ea sa devina o norma, se arata intr-o analiza a Saxo…

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) va crește numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relația Ghencea – Piața Unirii, cu patru zile inainte de redeschiderea anului școlar. Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul…

- Tehnologia din industria financiara – fintech – produce o revoluție incontestabila și vine cu provocari reale, dar și cu mari oportunitați pentru cei care o îmbrațișeaza. Proliferarea noilor tehnologii - atât în ​​domeniul hardware, cât și în dezvoltarea…

- Drumul este denumit in popor Calea lui Traian, iar istoria lui este brodata cu numeroase legende. Veche de doua milenii, aceasta „Autostrada a Antichitatii” a fost circulata efectiv mai bine de un mileniu si jumatate.