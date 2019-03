Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu il surclaseaza pe Iohannis cu 8 procente Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind celui de al II-lea sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea va fi facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe…

- Pe locul patru privind intențiile de vot ale celor care declara ca merg la urne se situeaza partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, cu 13,4% și ALDE cu 12,5%. La distanța mare vin UDMR cu 4,7% și PMP cu 4,4%, iar pe ultimul loc este plasat DEMOS cu 0,4%. In ceea ce privește prezidențialele, daca…

- La primul test electoral și-au exprimat opțiunile aproape 60.000 de votanți. In saptamana care a trecut participarea a fost la jumatate (29.992 voturi exprimate). Diferența consta, cel mai probabil, in descurajarea rețelelor de susținatori activate de Gabriela Firea și Klaus Iohannis, in București,…

- Rezultatele votului online realizat pe noua platforma DCNews, in 9-10 februarie, ii plaseaza pe primele poziții pe Klaus Iohannis și Gabriela Firea. Distribuția opțiunilor, in funcție de locația respondenților, este una interesanta. Aproape 60.000 de cititori și-au exprimat opțiunile de vot.…

- Toti mai multi lideri ai PSD asteapta ca Dragnea sa spuna daca va candida sau nu alegerile prezidentiale. In luna decembrie, liderul PSD a spus ca nu respinge niciuna dintre variantele aflate in lucru la acel moment. „Pentru cele prezidentiale, targetul nostru este ca viitorul presedintele sa fie un…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidentiale, Klaus Iohannis ar fi principalul favorit al romanilor, cu 34,9% din intențiile votanților, fiind urmat de Calin Popescu Tariceanu (ALDE), cu 12,9%, și de Victor Ponta (PRO Romania), cu 12,7%, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa…

- Klaus Iohannis conduce detasat in preferinta electoratului pentru obtinerea unui nou mandat de presedinte, potrivit unui sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM. Al doilea clasat e Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE. Pe de alta parte, cea mai buna varianta a PSD ar fi Gabriela Firea, aceasta avand…

- Klaus Iohannis, gemeniGemenii au o provocare mare in acest an. Au planeta Jupiter in zona relatiilor. In astrologie se spune ca atunci cand ai jupiter in zodia relatiilor trebuie sa fii atent sa nu divorteze cineva de tine, sa fie atent la imagine, la mesaje, cum le transmite. Sunt comunicatori…