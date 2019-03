Stiri pe aceeasi tema

- UE nu va redeschide acordul de retragere a Marii Britanii din blocul comunitar, nici macar in ce priveste controversata prevedere a “plasei de siguranta” (“backstop”), a declarat luni negociatorul-sef al UE, Michel Barnier. Acesta a indicat însă că soluţii…

- Theresa May doreste redeschiderea negocierilor asupra acordului privind Brexitul incheiat la sfarsitul anului trecut cu Uniunea Europeana, a indicat marti purtatorul de cuvant al premierului britanic. "Marea Britanie continuă să creadă că este absolut în interesul ei să…

- "Brexit-ul se amana! Primul pas pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana s-a facut. De la Bruxelles s-a transmis Londrei ca Uniunea Europeana este de acord cu amanarea Brexit-ului pana in 2020. Sa asteptam cu calm si optimism reactia insularilor",…

- Guvernul irlandez a anuntat marti, 15 ianuarie, ca isi intensifica pregatirile pentru un Brexit fara acord, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins intelegerea negociata de premierul britanic Theresa May cu Bruxellesul privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE). "In mod regretabil,…

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Marea Britanie ar putea ramane in Uniunea Europeana daca planul premierului Theresa May privind Brexitul va fi respins de Parlament, a anuntat ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt, scrie The Guardian.

- Cu mai putin de trei luni inainte ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana, Theresa May inca nu a castigat sustinerea Parlamentului pentru acordul pe care l-a negociat cu blocul european.May a amanat un vot in Parlament, planificat in decembrie, dupa ce a recunoscut ca ar fi esuat.…