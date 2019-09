Stiri pe aceeasi tema

- Radu Tudor a prezentat in cadrul emisiunii ''Punctul de intalnire'' un sondaj specatculos realizat de psnews, care prezinta date surprinzatoare cu privire la candidatii pentru alegerile prezidentiale.

- Mircea Diaconu a declarat in exclusivitate la ”Punctul de intalnire”, cu Radu Tudor, ca nu va merge in campanie cu Victor Ponta și Tariceanu. Candidatul la prezidențiale marturisește ca susținerea celor...

- ”In ultimii 2 ani, l-am intrebat de 5 ori pe Mircea Diaconu la emisiunea Punctul de intalnire daca n-ar fi bine sa candideze la prezidentiale. Mi-a raspuns ferm, de fiecare data mirat, alteori mai relaxat: nu m-am enervat suficient, nu e momentul sa discutam asa ceva. Acum, dupa insistentele mele,…

- Rusia este determinata sa influenteze rezultatul scrutinului prezidential programat in Statele Unite in anul 2020 in pofida sanctiunilor si altor eforturi de contracarare a actiunilor de acest tip, a avertizat marti Christopher Wray, directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI)."In mod…

- Radu Tudor lanseaza o ipoteza surpriza, avand in vedere sondajele din ultimele saptamani. Deși Klaus Iohannis era dat drept marele favorit la alegerile prezidențiale, Dan Barna vine tare din urma, anunța realizatorul Antena 3. Dan Barna a fost anunțat ieri drept candidatul oficial al USR pentru alegerile…

- Radu Tudor spune ca ultimele sondaje de opinie deschid ușa pentru o posibila lovitura de teatru la prezidențiale.„Intr-o intenție de vot de 50% pe partea dreapta, Dan Barna ia 20 și ceva de procente și Iohannis asemenea, splitarea acestui vot ii aduce un mare pericol lui Klaus Iohannis. De…

- „Candidatul la prezidențiale trebuie sa fie cel sau cea care are cele mai multe șanse”, a precizat inca de la inceput Viorica Dancila la Antena 3. „In sondajele noastre vom introduce toți colegii și toate colegele care vor sa candideze la alegerile prezidențiale. Vom introduce și opțiunea…

- Radu Tudor a prezentat, miercuri la Punctul de intalnire, cele doua semnaturi diferite ale senatorului liberal Daniel Fenechiu. Senatorul PSD Șerban Nicolae a acuzat marți PNL ca semnatura lui Daniel Fenechiu ...