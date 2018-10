Documente atasate: Sondaj Sociopol

Partidele fostilor premieri Victor Ponta și Dacian Cioloș, Pro Romania si, respectiv, Miscarea Romania Impreuna ar atinge și ele pragul electoral. In plus, tabara pro-PSD are o majoritate de 53%, in timp ce tabara anti-PSD insumeaza 35%, potrivit sondajului.

Pe de alta parte, in contextul in care actuala guvernare este alcatuita din partidele pe care romanii le-ar vota in proportie de peste 50%, 62% dintre considera ca tara merge intr-o directie gresita, in timp ce numai 26% cred ca merge intr-o directie buna. Restul de 13% nu stiu sau nu vor sa raspunda.