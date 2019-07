Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american Tom Steyer, care a finantat o campanie foarte activa in favoarea unei proceduri de destituire a lui Donald Trump, a anuntat marti ca se alatura celor peste 20 de candidati la investitura democrata pentru alegerile prezidentiale din 2020, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Americanii…

- "Americanii sunt profund deceptionati si raniti de modul in care sunt tratati de cei pe care ii percep drept elitele puternice de la Washington", a declarat Tom Steyer, in varsta de 62 de ani, in clipul video in care isi anunta candidatura. "Trebuie sa punem capat controlului asupra politicii noastre…

- Sute de biciclete sunt puse la dispozitia constantenilor si a turistilor. Proiectul "Black Sea Bike Diversification of the tourism services in Constanta Balchik cross border region by bike BSB" urmareste utilizarea bicicletei ca o alternativa la alte mijloace de transport poluante, o alternativa ecologica…

- ”Politica guvernamentala neglijeaza sursele vitale ale creșterii pe termen lung: investițiile. Lipsa investițiilor în infrastructura de transport ne va costa foarte mult în viitor. Din pacate, guvernarea actuala și-a demonstrat neputința în a construi ceva durabil pentru viitorul…

- Moscova considera ca acordul ar trebui mentinut insa poate fi salvat doar prin efortul tuturor semnatarilor, a informat Putin la o conferinta de presa dupa ce s-a intalnit cu presedintele austriac Alexander van der Bellen.„Rusia nu este o echipa de pompieri, nu putem merge sa salvam totul”,…

- "In prezent, din punct de vedere economic, Romania merge intr-o directie gresita. Politicile actuale se regasesc pe contrasensul responsabilitatii economice. De aceea este deosebit de important ca sectorul financiar sa faca el insusi dovada preocuparii pentru sustenabilitate", arata seful statului. Politica…

- Romania merge intr-o directie gresita din punct de vedere economic, ignorand investitiile si bazandu-se aproape exclusiv pe consum, insa situatia bugetara a tarii nu va putea fi cosmetizata la nesfarsit, iar generatiile urmatoare vor fi cele care vor plati factura, se arata intr-un mesaj al presedintelui…