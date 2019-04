Stiri pe aceeasi tema

- Gradinița cu program prelungit (GPP) „Pinocchio”, structura a Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe, organizeaza saptamana viitoare, in 24 și 25 aprilie, „Zilele Porților Deschise”, pregatind activitați ce variate, axate pe comunicare, dans și arta. Zilele Porților Deschise la GPP…

- Mesajul „misterios” aparut luni in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe, scris cu litere runice, a fost descifrat, au anuntat reprezentantii Primariei, multumindu-le cetatenilor care s-au straduit sa traduca textul. „Traducerea mesajului este urmatoarea: ‘In 48 de ore pe malul lacului Retyi sunt 52 de…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru Festivalul coral „George Sbarcea” care se va inscrie, in acest an, manifestarilor dedicate „Anului satului romanesc”, tratand, in componenta științifica legatura lui George Sbarcea cu marile voci romanești și cu instrumentele…

- Ediția din acest an a atelierului de creativitate „Sarbatoarea marțișorului – tradiție și modernitate”, organizata de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, a reunit 135 de elevi și preșcolari din municipiu. Evenimentul are o vechime de peste 20 de ani. Ediția actuala a inceput luni, 25…

- Pentru prima premiera a anului 2019, Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) Sfantu Gheorghe a adus la un loc o echipa internaționala de creatori, propunand publicului un spectacol mai puțin obișnuit, extrem de antrenant și provocator. Ineditul parcurs al regizorului Horia Suru – de la sportiv de performanța,…

- Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea colecțiilor, respectiv pentru achiziția de carte este una dintre printre problemele ridicate de catre bibliotecarii publici din județul Covasna, in cadrul intalnirii metodice derulate recent. Intalnirea metodica a bibliotecarilor publici din județul Covasna a fost…

- Joi dimineața, in zona semaforului situat la intersecția strazii 1 Decembrie 1918 cu Bd. Gen. Grigore Balan din Sfantu Gheorghe, a avut loc un eveniment rutier in urma caruia un minor de 9 ani a suferit leziuni. Din cercetarile efectuate de polițiștii care au ajuns la fața locului s-a stabilit ca minorul…

- Oamenii pot contribui cu donatii, fiecare leu insemnand un pas inainte spre finalizarea lucrarilor Lucrarile la Biserica „Buna Vestire” din Sfantu Gheorghe, incepute cu peste 10 ani in urma, continua, dar pentru a putea fi finalizate, este nevoie de fonduri. Biserica „Buna Vestire” din municipiul Sfantu…