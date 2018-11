Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi dintre romani considera ca sunt superiori cultural altor natii, nu ar accepta ca un musulman sau un evreu sa faca parte din familie si cred ca a fi crestin este o componenta importanta a identitatii nationale, potrivit unui...

- Un studiu recent realizat acata ca romanii se considera superior din punct de vedere cultural altor nații. Ba mai mult peste 20% dintre cei care au participat la studiu, afirma cu nu ar accepta ca in familia lor sa faca parte un musulman sau un evreu. Iar trei sferturi dintre romani resping casatoriile…

- Cei mai mulți dintre romani considera ca sunt superiori cultural altor nații, nu ar accepta ca un musulman sau un evreu sa faca parte din familie și cred ca a fi creștin este o componenta importanta a identitații naționale, potrivit unui studiu realizat de Pew Research Center.Potrivit acestui ...

- Registrul Auto Roman, prin vocea directorului tehnic Cristian Bucur, recomanda romanilor sa-și cumpere mașini la mana a doua Euro 6 și Euro 5, iar apoi sa le intrețina corespunzator, deoarece exista riscul ca mașinile neconforme pe partea de emisii poluante sa fie scoase din parcul auto național. Bucur…

- ''Nu suntem aici pentru a fi o instanta judecatoreasca, nu acesta este rolul Parlamentului European si niciodata nu trebuie sa fie, in niciun caz. Suntem aici pentru a discuta probleme care ne afecteaza pe toti, indiferent de unde venim, iar independenta sistemului judiciar si statul de drept sunt…

- Romanii platesc cele mai mari rate din Europa, iar dobanzile vor creste si mai mult in Romania. Dobanzile pe care bancile din Romania le solicita pentru creditele luate de populație sunt cu mult mai mari, chiar și comparativ cu celelalte țari membre UE care nu au adoptat inca moneda euro. Un bulgar…

- La 50 de ani de la inabusirea Primaverii de la Praga si aproape 30 de la miscarea revolutionara din 1989, Europa de Est traverseaza o intoarcere periculoasa la autoritarism, se spune in articolul intitulat 'Democratia sub asediu in Romania'.Romanii au experimentat pe propria piele aceasta…