- Referendumul pornit de la o initiativa a Coalitiei pentru Familie, ce va avea loc in zilele de 6 si 7 octombrie, a devenit, in ultima perioada, prilej de glume pentru utilizatorii de Facebook, care s-au intrecut in reactii amuzante.

- Smartatletic, organizator al TriChallenge, cea mai mare competiție de triatlon din Sud-Estul Europei, anunța astazi ca 1.600 de sportivi din 16 țari s-au inscris la startul competiției. Probele se vor derula in perioada 14-16 septembrie, la Mamaia. TriChallenge reprezinta trei zile de festival multisportiv,…

- De azi pana duminica, Roaba de Cultura din Parcul Herastrau va deveni taramul deserturilor, in cadrul celui mai mare festival al dulciurilor street food din Romania - Dulce by Bucharest Gourmet Festival. Va veți intalni cu cele mai iubite truck-uri de dulciuri artizanale, astfel incat regulile se schimba,…

- 15 elevi de la Scoala Militara de Subofiteri "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani au efectuat primul modul al stagiului de practica pe segmentul de ordine si siguranta publica si vor parcurge cel de-al doilea modul, in domeniul pazei si protectiei institutionale. In perioada 09.05-03.08.2018, elevii…

- Asociația SINAPTICA anunța inceperea taberei „Voluntariat pentru cultura” din cadrul proiectului cultural „Centru de resurse pentru patrimoniul imaterial”, realizat in parteneriat cu Primaria Isverna – Mehedinti și Institutul Național al Patrimoniului. Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația…

- Viceprimarul Ploiestiului Cristian Ganea a anuntat, pe Facebook, faptul ca in perioada urmatoare, vor fi montate 25 de noi relantisoare pe strazile cu risc major de accidente, dar si pe tronsoanele unde, de obicei, au loc adevarate curse de masini pe timpul noptii. Iata mesajul postat pe facebook…

- Facebook primește prima amenda in urma scandalului Cambridge Analytica. Autoritatile britanice obliga rețeaua de socializare sa plateasca aproximativ 650 de mii de dolari pentru lipsa de transparența și pentru ca nu a reușit sa protejeze datele personale ale utilizatorilor.