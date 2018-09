Stiri pe aceeasi tema

Guvernul a inființat Comisia Nationala de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca Romania intenționeaza sa treaca la moneda euro imediat dupa finalizarea acestui ciclu de guvernare.

Guvernul de la Beijing are dificultati in a continua negocierile comerciale cu Statele Unite, deoarece Administratia Donald Trump a pus "cutitul la gatul Chinei", afirma Wang Shouwen, adjunctul ministrului chinez al Comertului, citat de site-ul agentiei Reuters.

Premierul Viorica Dancila i-a transmis liderului grupului Partidului Popularilor Europeni, Manfred Weber, in contextul dezbaterii care va avea loc, la inceputul lunii octombrie, in Parlamentul European, ca Guvernul roman are dispobilitatea pentru dialog cu reprezentanții instituțiilor europeni.

Administratia Prezidentiala vrea sa achizitioneze mese de convorbiri, masute de protocol, scaune si fotolii cu peste 255.000 de lei, conform unui anunt publicat in SICAP.

Pe 5 octombrie, de Ziua Mondiala a Educatiei, elevii din Capitala nu vor invata, anunta ISMB, precizand ca pe 8 octombrie, unitatile de invatamant in care vor fi sectiile de votare pentru Referendum vor decide daca programul de curs va fi modificat sau nu, pentru a amenaja salile de cursuri.

Sociologul Marius Pieleanu a prezentat la Antena 3, joi seara, un sondaj Avangarde, institutul de sondare a opiniei publice care-i aparține și care pare a fi facut spre a da peste cap framantarile din societatea romaneasca. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PSD, conform sondajului…

Un sondaj realizat de Avangarde arata ca PSD este in scadere, in raport cu scorul obținut la alegerile parlamentare din 2016. PNL este in creștere, in timp ce marea surpriza vine din partea lui Dacian Cioloș.

Cel mai nou sondaj de Tip OMNIBUS al CURS (iunie 2018) vine cu modificari importante și radicale. Clasamentul se pastreaza in linii generale același de la precendentul studiu din aprilie 2018, dar cu cifre schimbare chiar radical schimbate in dreptul unor lideri politici importanți. Numarul celor…