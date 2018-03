Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a transmis colegilor sai de partid, intr-un mesaj video difuzat sambata la Conferinta teritoriala de alegeri a filialei Olt a formatiunii, sa nu uite sa faca politica si sa comunice cu cetatenii, aratand ca a observat la multi dintre acestia "o…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra unei linii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la Romania TV, ca a vorbit cu mai multi colegi pentru a lucra la o lege care "sa dea posibilitatea statului roman sa sanctioneze defaimarea”. El spune ca oameni ca Monica Macovei si alti europarlamentari care "mint si defaimeaza despre propria…

- "Mingea va ajunge in terenul președintelui Iohannis, care pe mine ma surprinde ca nu și-a luat o minima precauție. Mie imi e foarte greu sa ințeleg cum va putea sa refuze președintele cererea de revocare, cand exista acuzații atat de concrete. Președintele este obligat sa vegheze la respectarea Constituției,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a oferit detalii cu privire la o posibila candidatura la alegerile prezidențiale. Fostul premier suține ca, pentru moment, este prea devreme sa ia in calcul aceasta ipoteza și ca, pe viitor, va purta cateva discuții cu colegii de partid cu privire la acest…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca va avea o discuție cu colegii de partid despre candidatul la prezidențiale, dar a ținut sa precizeze ca in acest moment este prea devreme pentru a lua o decizie.”Cred ca este, in momentul de fața, mult prea devreme pentru a se lua o astfel…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane ”pe aceleasi coordonate” in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este ”suveran ca institutie legiuitoare”. ”Cine are urechi de auzit,…

- Prezent, sâmbata, la Ploiești, unde a susținut o conferința de presa, președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca autoritațile române nu vor da "niciun pas înapoi" în ceea ce privește modificarile

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu crede ca o suspendare a presedintelui Klaus Iohannis trebuie avuta in vedere in cazul in care acesta nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Sa stiti ca aceasta posibilitate (de suspendare a presedintelui…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a sustinut, sambata, la Congresul PSD, ca presedintele Klaus Iohannis nu va castiga al doilea mandat si ca „isi va semna sentinta” atunci cand va iesi intr-o conferinta de presa si va anunta ca nu o revoca din functie pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA),…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, ca in ziua in care presedintele Klaus Iohannis va anunta ca nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, 39; 39;isi va semna singur sentinta 39; 39;, 39; 39;nu va mai castiga al doilea mandat 39; 39;, informeaza Agerpres.ro Am avut un…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, ca din decembrie 2016 coalitia PSD ALDE nu a avut zile simple, dar se afla pe drumul cel bun, informeaza Agerpres.ro. Va invit sa va amintiti un moment care nu a trecut de multa vreme, decembrie 2016. Vreau sa va duc aminte de tot circul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. 'Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…

- Aurel Popescu, președintele PSD Targu-Jiu a explicat astazi motivele pentru care s-a abținut de la votul din Biroul Permanent Județean al partidului in care s-a votat propunerea de suspendare din funcția de vicepreședinte al lui Ion Ișfan. Aurel Popescu susține ca, din punctul sau de vedere nu are ce…

- Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu a postat un video pe pagina sa de Facebook in care marturiseste ca ar fi dispus sa intre in politica daca, printr-un scenariu „apocaliptic“ liderul PSD Liviu Dragnea, ar obtine dreptul legal de a candida la presedintia Romaniei.

- „Politica e facuta de oameni cu dedesubturi, oameni care mai degraba decat sa se asocieze, se inhaiteaza”. E un avertisment lansat de filozoful Horia-Roman Patapievici intr-un interviu acordat Digi24, in care face o radiografie a societatii romanesti. Avertismentul e urmat si de un sfat: „Lucrurile…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participa, la Washington, la conferinta anuala a conservatorilor americani, conferinta la care presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale directii de actiune in politica interna, informeaza un comunicat transmis sambata AGERRES.…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani si despre scandalul declansat in urma cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Mai exact, seful statului a vorbit si despre controversele iscate dupa invocarea legii 303/2004,…

- Mita de 500 de euro cereau doi indivizi, din județul Olt, celor care voiau sa se asigure ca obțin un permis de conducere. Ofițerii DGA i-au prins dupa ce au pacalit cel puțin zece oameni de la care au incasat bani pe care i-au convins ca au „pile” la polițiștii cu care urmau sa dea proba practica, la…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca a fost necesara conferinta sustinuta de Laura Codruta Kovesi, afirmand ca DNA si procurorul sef al DNA sunt supusi unui atac concertat dus de o alianta a unor oameni care sunt profund deranjati ca aceasta institutie exista.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca patru secretari de stat din partea formatiunii sale sau cu functii asimilate vor fi schimbati in zilele urmatoare pentru ca nu au performat pe cele doua componente stabilite de partid - profesionala si politica.Biroul Politic Executiv…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul., ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la scoala de iarna a TLDE, ca ALDE „e singurul partid liberal din Romania”, iar PNL a ramas doar cu numele. De asemenea, acesta afirma ca PNL este „ca o fata in casa statului paralel”.

- Președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu va susține sambata, 10 februarie a.c., la ora 16.30, o conferința de presa, la finalul lucrarilor Școlii Politice de Iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților (TLDE), care are loc la Sinaia, jud. Prahova. In cadrul Școlii Politice de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei sale ședințe de guvern ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Dancila a precizat ca a fost o opțiune personala și nu are nimic sa reproșeze agenților instituției. Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei ședințe de guvern…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a susținut o conferința de presa pentru lamuri acuzațiile legate de colaborarea SRI-presa-justiție. Invitat la declarații a fost și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate…

- Criticile aduse Coalitiei de guvernare de catre presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului de investitura de catre noul guvern, au doar "o pura valoare politica", iar "realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", a afirmat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe ”Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru anul 2018…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii. "Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate care la instalarea…

- Presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Slatina, ca ALDE nu este de acord cu Declaratia 600.Intrebat ce se va intampla cu Formularul 600, Nita a raspuns ca in opinia sa nu mai este cazul unei discutii pe aceasta tema, deoarece formularul…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate "careia sa-i pese de guvernarea Romaniei".Viktor Orban s-a dezlanțuit! Atac fara precedent la adresa liderilor UE: 'Se comporta…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca PSD se dovedeste a fi "incapabil" de a conduce Romania si ca liderul acestuia, Liviu Dragnea, ar avea "apucaturi comuniste". Citeste si: Dragnea si Tudose primesc critici DURE dinspre…

- Soc in lumea politica autohtona! Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecandu-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a incheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu, anunta newsteam.ro.Citește și: Detaliu interesant! Unde lucreaza MAI…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…