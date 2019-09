Stiri pe aceeasi tema

- In contextul evenimentului politic organizat de PNL la Craiova, la care participa si Klaus Iohannis, Bogdan Chirieac a declarat, la Romania TV, ca avem de-a face cu "un inceput de campanie linistit. Ce face domnul Iohannis este o campanie electorala clasica: a adunat 1.000 de persoane la Craiova…

- 'Eu cred ca vom intra in turul doi Paleologu si cu mine. Oricine castiga, Toader sau eu, Romania va avea de castigat, va fi in castig. (...) Ar fi un tur doi minunat, cum nu a avut Romania de 30 de ani', a declarat reprezentantul UDMR, intr-o conferinta de presa. El a afirmat ca spera sa ii convinga…

- Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita…

- Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei la Londra, a vorbit la B1 Tv despre alegerile prezidențiale din Romania, care vor avea loc in noiembrie 2019. El considera ca președintele Iohannis pornește cu prima șansa in cursa catre Cotroceni. Totodata, el a lansat critici la adresa lui Theodor Paleologu și…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, considera ca fostul europarlamentar Mircea Diaconu reprezinta "un candidat altfel" in alegerile prezidentiale din toamna acestui an. "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un candidat altfel: nu are in spate un partid, nu are in spate tot felul de lucruri. Si noi il…

- Intrebat de prezentatoarea emisiunii cu cine va ajunge Klaus Iohannis in turul doi la alegerile prezidențiale, Bogdan Chirieac a raspuns, in direct la Romania TV: ”Credeți ca va ajunge Klaus Iohannis in turul doi? Eu consider ca turul doi se joaca intre trei partide mari: USR, PSD și PNL,…

- Robert Cazanciuc a fost intrebat de jurnalisti daca exista riscul ca Partidul Social Democrat sa nu intre in al doilea tur al alegerilor prezidentiale daca nu va avea un candidat comun cu ALDE. 'Nu cred ca cineva se gandeste in mod serios ca PSD nu ar putea intra in turul doi. Cu siguranta…

- ”Eu cred ca doamna Dancila va candida la funcția de președinte al Romaniei. Clar. Și eu cred ca doamna Dancila va intra in turul doi. Eu asta va spun. Și cred ca va intra cu Barna și Cioloș”, a declarat Bogdan Chirieac in direct la Romania TV.