- ​”Vestele galbene” s-au strâns sâmbata în Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste împotriva guvernului președintelui Emmanuel Macron, transmite Reuters. Demonstranții au început sa se adune pe Champs Elysee și pe esplanada de lânga…

- Trei sferturi dintre cetatenii francezi sunt nemultumiti de modul în care presedintele francez Emmanuel Macron si Guvernul sau conduc tara, în contextul protestelor violente si al reformelor, conform rezultatelor unui sondaj, relateaza Reuters.

- Un sofer a murit vineri in sudul Frantei dupa ce masina sa a lovit un camion la intrarea pe o autostrada blocata de protestatari din miscarea asa-numitelor "veste galbene", au anuntat autoritatile locale franceze, informeaza sambata Reuters. Soferul masinii, in varsta de 36 de ani, a murit in accidentul…

- Deficitul bugetar al Frantei va depasi, probabil, limita de 3% din PIB permisa de tratatul Uniunii Europene si va ajunge la 3,4% , potrivit estimarii presedintelui Adunarii Nationale, Richard Ferran, citata de Le Journal du Dimanche și Reuters . Deficitul bugetar va crește cu circa 10 miliarde de…

- Guvernul francez a ales cinci teme, printre care tranzitia ecologica, fiscalitatea, dar si imigratia pentru viitoarea dezbatere locala anuntata de presedintele Emmanuel Macron menita sa raspunda crizei create de protestele ''vestelor galbene'', transmite joi AFP, relateaza Agerpres.Guvernul…

- Guvernul francez a ales cinci teme, printre care tranzitia ecologica, fiscalitatea, dar si imigratia pentru viitoarea dezbatere locala anuntata de presedintele Emmanuel Macron menita sa raspunda crizei create de protestele ''vestelor galbene'', transmite joi AFP. Guvernul ''initiaza…

- Popularitatea presedintele francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului Edouard Philippe a scazut la un nou nivel minim pe fondul protestelor "vestelor galbene", potrivit unui sondaj Ifop-Fiducial pentru Paris Match si Sud Radio, publicat marti si citat de Reuters, scrie Agerpres. Ratingul…

- Conform unor surse guvernamentale, prim-ministrul Edouard Philippe va anunta suspendarea taxei pe carburanti care urma sa fie implementata de la 1 ianuarie 2019, pentru a incerca sa puna caapat protestelor violente. De asemenea, vor fi luate si alte masuri care au ca scop calmarea situatiei,…