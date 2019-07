”Se prefigureaza joc in trei. Nu mai exista o scena politica imparțita intre pro PSD și anti PSD, cum era pana acum doua luni, exista o scena politica imparțita intre PNL, PSD și USR, forțe politice cu potențial de ostilitate una fața de cealalta. Este primul sondaj echilibrat dupa europarlamentare, pare a reflecta ceea ce eu vad normalitate pe scena politica. M-au pus pe ganduri sondajele care dadeau PSD in cadere libera, sub 20%, nu avea niciun sens, in condițiile in care principalul motiv de ura la adresa PSD era generat de fostul lider al partidului, in prezent incarcerat. 26%…