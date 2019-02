SONDAJ: Peste o treime dintre români sunt optimişti în privinţa finanţelor personale. 50% sunt mulţumiţi de locul de muncă Un element care uneste aproape toate categoriile este perceptia asupra puterii de cumparare, in conditiile in care peste 81% dintre respondenti considera ca pot cumpara mai putine lucruri cu 100 de lei fata de 2018. "Cum fiecare are propria optica asupra finantelor personale, optimistii sunt urmati de cei aproape o treime care simt ca si acest an va fi la fel ca 2018 si, respectiv, de cei 30% care se declara de-a dreptul pesimisti. Cu toate acestea, peste jumatate dintre romani considera ca nivelul de trai este si va ramane neschimbat in acest an, iar aproape 28% se pregatesc pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

