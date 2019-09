Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat joi ca podul feroviar de la Gradistea va fi refacut, iar CFR Infrastructura a publicat joi in SEAP anuntul pentru contractul de proiectare si executie a acestui obiectiv. "Pentru că nu uit niciodată de oamenii care mi-au fost alături la…

- Proiectul privind sanctionarea aspra a soferilor care folosesc telefonul mobil la volan a devenit lege. Putem spune, in sfarsit, STOP Live pe Facebook la volan. Autoritatile admit: initiativa Observator a grabit schimbarea legii.

- Salvamontistii din Neamț intervin la aceasta ora in cazul unui turist grav ranit, intr-o zona abrupta a masivului Ceahlau, cunoscuta sub denumirea de Polita Scaius. Este vorba despre un barbat din Iasi, care s-a accidentat in aceasta dimineața, suferind un traumatism la un picior. Acesta este suspectat…

- "Betonuț loveste din nou! Langa mirifica parcare supraetajata a aparut o mareața groapa. Oamenii au pus un copacel iar cei de la firma care lucreaza la parcare au turnat beton. Ca sa consolideze prostia!", se arata in postarea unui consilier local din Galati, pe Facebook. Autoritatile locale…

- Votul a fost deschis miercuri, 17 iulie si se va inchide vineri, 19 iulie, la ora 11,00. Ionut Pucheanu, primarul municipiului Galati, spune ca proiectul de reabilitare a strazilor Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918 se va face asa cum vor decide cei caresi vor exprima optiunea.

- Pesta porcina se extinde rapid in județul Galați. Autoritațile au luat masuri speciale de protecție, dupa ce au identificat noi cazuri in localitațile Independența, Șerbeștii Vechi și Frumușița.

- Mai multi cercetatori americani au descoperit ca o platforma petroliera avariata in urma cu 15 ani continua sa polueze masiv, zi de zi, apele Oceanului Atlantic. Respectiva paltforma se afla in apele Golfului Mexic si a fost avariata iremediabil de uraganul Ivan, in 2004. La acel moment, din…