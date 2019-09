Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita de depunere a candidaturilor la Biroul Electoral Central a expirat duminica, 22 septembrie, la ora 24:00. Biroul Electoral Central a validat inregistrarea candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu, Kelemen Hunor, Viorica Dancila și Theodor Paleologu la alegerile prezidențiale,…

- Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat miercuri ca Viorica Dancila nu va intra în turul doi al prezidențialelor și ca premierul va fi dat jos din funcție de cei din PSD.”Eu cred ca nu intra în turul doi”, a spus Ponta într-o declarație data la Palatul…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, Dan Barna, ii va da votul candidatului PNL, adica președintelui Klaus Iohannis, in cazul in care el nu va ajunge in turul al doilea, scrie HotNews.

- Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca se mizeaza pe Mircea Diaconu, candidat independent la prezidentiale, deoarece in cazul in care acesta ia din electoratul Vioricai Dancila, atunci in turul al doilea ajunge Klaus Iohannis cu Dan Barna. „Calin Popescu Tariceanu, nu stiu daca putem…

- Majoritatea partidelor și-au lansat candidații la alegerile prezidențiale. La start s-au aliniat și candidați independenți. Alegerile prezidențiale se vor desfașura pe 10 noiembrie (primul tur) și 24 noiembrie (turul doi).

- Gruparile sucevene Viitorul Liteni și Șomuz Falticeni s-au intalnit ieri dupa-amiaza in primul tur al Cupei Romaniei la fotbal, faza naționala. Intalnirea, care s-a desfașurat intr-o singura manșa, pe stadionul „Ion Pintilescu" din Liteni, s-a incheiat cu scorul de 4-3 in favoarea ...

- Niculescu a revenit de la 0-2 in decisiv, a servit pentru meci la 5-4, dar Petkovici a facut rebreak. La 6-5, romanca nu a mai ratat inchiderea meciului, impunadu-se dupa doua ore si zece minute. Monica Niculescu va evolua in turul al doilea cu belgianca Elise Mertens, locul 21 WTA. Calificarea in turul…